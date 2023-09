FC Nantes - OM EN DIRECT : Les Nantais, pourtant réduits à 10, égalisent avant la mi-temps ... Suivez le match avec nous…

L'attaquant contrôle dos au but et envoie une reprise en pivot, c'est parfait et les Nantais reviennent au score à 10 contre 11 !

35e : Simon est bien remuant, il vient s'intercaler entre le milieu et la défense et peut avance. Dommage que les centres des Canaris manquent de précision.

5e : On n'est qu'à la 5e minute du match et on entend déjà presque plus que les Marseillais chanter...