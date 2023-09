PSG-Dortmund EN DIRECT : Paris pousse mais ne marque pas... Rendez-vous en seconde période pour concrétiser...

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

21h56 : Bon, je mets un peu d'eau dans mon chianti : ça manque quand même de grosses occases. Beaucoup de tirs contrés, un peu trop de patience au moment de sanctionner et de conclure les attaques. 11 tirs, un seul cadré, aïe. par contre 9 récup the ball dans les «30 derniers mètres allemands, ça c'est positif.

Paris aurait mérité de mener à mon sens. Très bonne première période de la part de la bande à Lucho, avec une mention spéciale pour Vitinha et Zaïre-Emery, mais il va falloir planter les garçons. On se retrouve dans un petit quart d'heure la famille !

45e : Quelle course défensive de WZE pour aller croquer le ballon dans les pieds de J'ai-pas-vu-qui-c'était. Impressionnant le gamin. Et dire qu'il a école demain matin.

: Je confirme. Il ne manque plus qu'un but et on bascule dans le grand n'importe quoi.

29e : Lucas Hernandez qui fonce façon dragster, tête baissée, et qui passe tout le monde en revue. Tout le monde ? Non, un irréductible petit casseur d'ambiance est là pour mettre le pied et pousser le ballon en corner.

Bon match à tous. Et plus que jamais ALLEZ PARIS! ♥️💙 #PSGBVB pic.twitter.com/XZ1NqUHAYb

12e : Les Parisiens ont bien entamé ce match, mais il faut dire qu'en face on a un Dortmund qui peine à lancer sa saison après les départ de Bellingham, Guerreiro et Dahoud cet été. Enfin, surtout Bellingham, évidemment.

10e : Très bon début de match de Vitinha, très à l'aise techniquement et qui ne joue pas petit bras. Faute provoquée et obtenue par le petit portugais à 25 des buts allemands.

3e : Comme contre Lens et Lyon, Vitinha joue milieu gauche pour donner de la liberté à Mbappé et compenser le vide laissé.

20h38 : Le stade se remplit gentiment. Le Virage Auteuil, lui, est blindax. Je vais me prendre un petit truc à boire et je reviens. Ça vous laisse le temps de terminer la salade et le fromage et de me balancer les assiettes au lave-vaisselle. A tout de suite !