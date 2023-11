On peut avoir perdu deux matchs de poule sur quatre, à Newcastle (4-1) puis à Milan (2-1), et réussir à obtenir sa qualification en 8es de finale de la Ligue des champions à l’avant-dernière journée. Le Paris Saint-Germain en est l’exemple éclatant. Deuxième du groupe F avec 6 points, derrière le Borussia Dortmund (7) mais devant l’AC Milan (5) et Newcastle (4), le champion de France prendra une belle option s’il bat l’équipe anglaise ce mardi soir au Parc des Princes.

Il sera même qualifié si cette victoire se combine dans le même temps à un nul ou à une défaite de la formation italienne à San Siro face au club allemand. Le PSG jouerait alors un duel pour la première place à Dortmund le 13 décembre, lors de l’ultime journée de poules.

Un succès, et c’est au minimum la Ligue Europa

Une victoire face à Newcastle, quel que soit le résultat à San Siro, garantira au minimum à Paris une place pour les barrages de Ligue Europa, où les 3es de poule de C1 rencontreront les 2es de poule en C3 dans de faux 16es de finale. Pas vraiment ce que vise le club de la capitale…Deux défaites contre Newcastle puis à Dortmund élimineraient le PSG.