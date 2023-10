Olivier Giroud vient de prouver qu’on peut combiner à la fois le statut de bel éphèbe, de genre idéal, d’homme à tout faire mais aussi de charbonneur des familles. Samedi, à la suite de l’exclusion de Mike Maignan, le portier tricolore de l’AC Milan, lors du déplacement de Rossoneri sur la pelouse du Genoa, le buteur de l’équipe de France a accepté de remplacer son coéquipier dans les buts alors que son équipe venait d’ouvrir le score grâce à Pulisic (1-0, 87e).

S'il n’a pas eu longtemps à faire dans les cages milanaises, Maignan ayant été exclu à la 90e minute, l’ancien Gunner aura tout de même eu le temps de sauver la baraque en réalisant une sortie courageuse aux devants d’un attaquant adverse, et en mettant le poing et la tête là où d’autres n’y auraient pas mis le pied.

Arsène Wenger a dit un jour qu'il fallait se mettre « à genoux » devant la carrière d'Olivier #Giroud. Il a bien raison. Quelle carrière ! pic.twitter.com/KRHGjYIgtL — Hugo Caprioli (@HugoCaprioli) October 7, 2023



Un maillot collector pour Giroud

« Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière, a reconnu Olivier Giroud sur Sky Sport Italie après le match. J’ai fait un grand arrêt. C’est presque comme un but. » Et celui-ci d’assurer, concernant son maillot du jour : « Je vais encadrer ce maillot. »

Grâce à cette sortie incroyable, chaudement saluée par ses défenseurs, venus lui faire des tapes amicales alors qu’il gardait le ballon au sol, dans ses bras, l’AC Milan a pu conserver son but d’avance et le voilà nouveau leader du championnat d’Italie. Les Milanais comptent désormais deux points d’avance (21) sur leur rival intériste (19), tenu en échec à domicile par Bologne (0-0). On dit merci qui ? Merci Olivier !