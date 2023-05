L’AC Milan verra la C1 la saison prochaine. Le club a en effet assuré dimanche sa place dans le Top 4 de la Serie A en battant la Juventus (1-0) à Turin, grâce à une tête d’Olivier Giroud. Il accompagnera donc en Ligue des champions le champion Naples, la Lazio et l’Inter Milan. La Juve (7e), plombée par sa pénalité de dix points pour fraudes comptables, va, elle, manquer la plus prestigieuse des coupes d’Europe pour la première fois depuis douze ans (2011/12).

Olivier Giroud a mis les Rossoneri sur orbite lors de cette affiche de la 37e et avant-dernière journée en ouvrant la marque d’une reprise parfaite de la tête (40e). Avec cette 17e réalisation, toutes compétitions confondues, le recordman des buts en équipe de France signe, à 36 ans, sa saison la plus prolifique depuis 2015/16 avec Arsenal.

Bien que dangereuse, la Juve ne marque pas

Avant ce but, la Juve avait jusque-là été la plus dangereuse. Mais elle n’a pas su convertir les bonnes occasions de Juan Cuadrado (13e), Angel Di Maria (24e) et Moise Kean (32e). En seconde période, Milan a géré sans trembler, pas loin de faire le break sur un contre mené par Giroud qu’Alexis Saelemaekers n’a pas réussi à conclure devant Wojciech Szczesny (71e) puis sur une percée de Rafael Leao (78e).

S’ils n’ont pu lutter avec Naples pour défendre le scudetto obtenu en 2022, les Milanais assurent leur objectif minimal avec cette qualification pour la C1, compétition dont ils ont joué les demi-finales cette saison.

La Juve, elle, va lutter lors de la dernière journée, le week-end prochain, avec l’Atalanta Bergame (5e) et l’AS Rome (6e) pour l’attribution des places en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. A noter que la Roma peut encore rejoindre les quatre autres qualifiés italiens en C1 en cas de succès en finale de la Ligue Europa mercredi contre Séville.