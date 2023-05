On n’ose pas imaginer à quel point le feuilleton de la pénalité de points pour fraudes comptables doit être pénible à vivre pour les supporteurs de la Juventus cette saison. Chaque mois ou presque en 2023, les Turinois peuvent se mettre à pleinement croire en un retour en Ligue des champions, avant de déchanter pour plonger dans le ventre mou de la Serie A. On ne va pas se hasarder à vous lister tous les rebondissements depuis la sanction initiale du 20 janvier, avec un retrait de 15 points pour avoir artificiellement réduit ses pertes en réalisant des plus-values jugées surévaluées lors de la vente de certains joueurs entre 2018 et 2021.

Mais là, après avoir temporairement récupéré ces 15 points, un nouveau tournant a eu lieu lundi, juste avant une énorme déroute des coéquipiers d’Adrien Rabiot à Empoli (4-1), en clôture de la 36e journée du championnat. La Juve a ainsi quasiment vu s’envoler ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions après avoir écopé cette fois d’une nouvelle pénalité de 10 points pour ces fraudes comptables. Elle s'est donc ensuite écroulée à Empoli et a reculé de la deuxième à la septième place, à cinq points de l’AC Milan (4e), qui occupe le dernier spot qualificatif pour la C1.





« C’est une situation anormale, surréaliste »

Sans surprise, l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a exprimé son agacement après cette nouvelle pénalité, et il souhaite que « cette histoire se termine ». « Qu’ils décident où la Juve doit être et qu’ils nous le disent car c’est un supplice, un manque de respect pour ceux qui travaillent, les joueurs, les entraîneurs, a lancé ce dernier au micro de DAZN après la claque subie à Empoli. C’est incroyable. Ça suffit ! Sur le terrain, la Juve reste deuxième, cela doit rester clair. Ce soir, on pouvait faire mieux, mais les conditions étaient particulières. » Si le style de jeu de Massimiliano Allegri est sacrément critiquable depuis de longs mois, on comprend parfaitement sa frustration au vu de ce lundi noir pour son club.

Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, a ainsi confié l’entraîneur de la Juve. Un quart d’heure avant le match, on était deuxième au classement, et puis on s’est retrouvé avec 59 points (7e). J’accepte toutes les critiques, mais c’est une chose de jouer un match en tant que deuxième, avec cinq points d’avance sur l’AC Milan qui était 5e, et une autre quand tu dois gagner, encore courir derrière. Je peux vous assurer que ce n’était pas une situation facile pour eux. C’est une situation anormale, surréaliste, mais ils ont fait le maximum. »

Conscient que son groupe s’est « écroulé mentalement » lundi, Massimiliano Allegri sait que le choc contre l’AC Milan, dimanche (20h45) lors de l’avant-dernière journée de Serie A, se présente au pire des moments de la saison.