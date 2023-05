Il a fallu attendre la septième minute du temps additionnel pour que la Juventus Turin égalise jeudi soir contre le FC Séville (1-1). Malmenée à domicile par le club espagnol dans cette demi-finale aller de la Ligue Europa, la Vieille Dame a dû son salut à un coup de boule à bout portant du défenseur Federico Gatti, servi de la tête par Paul Pogba à la suite d’un corner.





L'ÉGALISATION À LA DERNIÈRE SECONDE DE GATTI POUR LA JUVENTUS ! 😱#JUVSEV | #UEL pic.twitter.com/egrOb5YXtV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2023



Oui, oui, on parle bien du champion du monde 2018, quasiment porté disparu (hors rubrique « faits divers ») depuis un an et une blessure à Manchester United. Opéré d’un genou en septembre 2022, le milieu désormais âgé de 30 ans a attendu le 28 février pour rejouer avec la Juventus, où il est revenu l’été dernier après un premier passage de 2012 à 2016.

Vers une première titularisation depuis plus d’un an ?

Depuis, il se contente de bouts de match quand son corps veut bien le laisser tranquille. Entré contre Séville à la 70e minute, à la place d’Angel Di Maria, Pogba s’est donc enfin montré décisif, ce qui a forcément satisfait son entraîneur Massimiliano Allegri, qui le juge « de mieux en mieux ». « La Pioche » peut commencer à envisager de débuter un match, ce qui ne lui est plus arrivé depuis le 19 avril 2022.