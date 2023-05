Une passe décisive et moins de 180 minutes de jeu au total. Voici le bilan définitif, toutes compétitions confondues, de la saison de Paul Pogba (30 ans), qui espérait relancer sa carrière en s’engageant l’été dernier à la Juventus. C’est simple, le milieu de terrain des Bleus a vécu la pire année de sa carrière professionnelle, en ne prenant part qu’à dix petits bouts de match avec le club turinois.

On l’espérait lancé pour de bon la semaine passée, après sa déterminante offrande pour Frederico Gatti (1-1, 90e+7), lors de la demi-finale aller de Ligue Europa contre le Séville FC (1-1). Mais sa première titularisation de la saison, dimanche face à Cremonese (2-0), a tourné court.

🚨 Les larmes de Paul Pogba qui doit sortir sur blessure pour sa première titularisation de la saison 😢😩



Di Maria qui s'empresse d'aller consoler son coéquipier ♥️



L’ancien Mancunien a en effet été à nouveau victime d’une blessure du « muscle droit fémoral de la cuisse gauche », entraînant son remplacement dès la 23e minute de jeu et une indisponibilité entre deux et trois semaines. Autant dire que le résultat de ces examens médicaux effectués ce lundi entérine la fin de saison de Serie A (et de Ligue Europa) pour Paul Pogba. On imagine également mal Didier Deschamps le convoquer pour le prochain rassemblement des Bleus, avec à la clé des matchs contre Gibraltar le 16 juin puis la Grèce le 19 juin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

« Nous allons l’attendre avec impatience »

Juste après sa frappe ayant entraîné cette énième blessure, « la Pioche » s’est effondrée au sol puis a quitté la pelouse turinoise en cachant des larmes sous son maillot. Si on tente de récapituler la poisse du champion du monde 2018, son calvaire en 2022-2023 a d’abord été marqué par une blessure au genou droit en juillet. Celle-ci a nécessité une opération début septembre et l’a privé du début de saison en Italie, ainsi que de la Coupe du monde au Qatar.

Finalement indisponible jusqu’à fin février, il a dû s’arrêter un mois en mars après une blessure à la cuisse droite. Son retour semblait plus probant depuis un mois, jusqu’à ce nouveau terrible coup d’arrêt. « Paul est maintenant un homme avec des enfants et il a les épaules assez larges pour surmonter cette blessure musculaire, a glissé son entraîneur Massimiliano Allegri, dimanche sur DAZN, pour le soutenir. Quand vous êtes absent pendant un an, c’est malheureusement normal que les risques de blessure augmentent. Nous sommes désolés et nous allons l’attendre avec impatience. »

Dans cette saison cata, on peut aussi citer son retard à un rassemblement du groupe de la Juve le 8 mars, qui l’a privé du 8e de finale aller de Ligue Europa du lendemain contre Fribourg (1-0). Et surtout, il y a évidemment eu cette insensée affaire Pogba, déclenchée par la publication en août 2022 de la vidéo de son frère aîné Mathias. Ce dernier annonçait alors vouloir faire « des révélations explosives » sur Paul. L’international tricolore aurait été victime d’extorsions de fonds chiffrées à 13 millions d’euros, entre mars et juillet 2022. Soit juste avant sa cascade sans fin de blessures.