Quelque part au fin fond de la Suède, au beau milieu d’un terrain de hockey désaffecté deux hommes se font face en s’avançant l’un vers l’autre. L’un a le corps recouvert de tatouages, l’autre affiche un visage juvénile. Près d’une dizaine d’années séparent les deux hommes. « À ce moment-là, c’est tué ou être tué, explique Hamza, le plus jeune des deux, originaire de Bordeaux. Passé ce petit moment où on se demande "mais qu’est-ce que je fais ici", c’est l’instinct qui reprend le dessus ».

Et pour cause le Kings of the Streets (KOTS) fait appel à ce qu’il y a de plus animal chez les combattants qui participent. Pas de règle, de limite de temps, de gants ou d’arbitre, seulement deux « guerriers » qui se font face et où seul l’abandon ou le K.-O. met fin au combat. Ce premier combat d’Hamza, en juin 2022, se soldera par une victoire par K.-O. technique, mais les deux hommes finiront recouverts de sang. « C’était le plus beau moment de ma vie, personne ne me donnait gagnant », se souvient-il.

« Au début, cela m’a paru un peu barbare »

Hamza Allal est pourtant un mordu de sports de combat. Voilà maintenant dix ans qu’il suit le chemin de son père, boxeur. « J’ai commencé par le muay-thaï, aujourd’hui, je m’entraîne tous les jours, ou presque. » Après quelques combats au YFC, il entend parler du KOTS par un ami. « Au début, cela m’a paru un peu barbare, puis j’ai été séduit par l’ambiance qui règne là-bas, on ne la retrouve nulle part ailleurs. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hamza "Inquisiteur" Allal (@hamza_inquisiteur)

Bien souvent, l’organisation est prisée par des hooligans de l’Europe entière et dont certains combattent pour leurs idées politiques. « Il y a parfois des combats entre des fascistes et des antifascistes ou alors entre hooligans, mais toujours bien formés au combat », explique celui qui a rejoint la capitale girondine en 2018. Lui se définit comme « apolitique » et n’est pas vraiment branché foot alors c’est seulement accompagné de son entraîneur qu’il traverse l’Europe pour représenter la France dans un parking ou sur un terrain de hockey désaffecté.

Illégaux, mais pas amateurs

« C’est très bien organisé, on nous paye les billets d’avion et l’hôtel, ensuite on apprend le jour même où on combat. » Seulement quelques spectateurs se trouvent au bord des « rings » de fortune : des membres de l’organisation, des entraîneurs ou des combattants qui attendent leur tour. « Il y a toujours des infirmiers qualifiés et des voitures qui sont à disposition pour transporter les combattants vers l’hôpital le plus proche. »

« Chacun des combattants du KOTS va empocher au moins entre 500 et 1.000 euros s’il gagne, moi, je ne sais pas si j’ai le droit de dire la somme exacte », explique celui qu’on surnomme l’Inquisiteur. Le modèle économique est simple : une plateforme payante permet de regarder les combats en direct et parier sur un futur vainqueur. Avec plus d’un million d’abonnés sur YouTube, l’organisation peut aussi compter sur des contrats de sponsoring.

Défait lors de son second combat en mars dernier, Hamza va quitter les rings illégaux pour l’octogone. Le 17 juin prochain, il va participer au MMA GP à l’Arkéa Arena de Bordeaux.