En deux minutes seulement, le rêve de Ciryl Gane de devenir le premier champion français UFC de l’histoire s’est évanoui entre les bras de Jon Jones, vainqueur par soumission au premier round de leur combat d’arts martiaux mixtes, samedi à Las Vegas. La désillusion est aussi immense que l’étranglement fut imparable et aussi, certainement, un peu offert sur un plateau à l’expérimenté Américain. Ce dernier n’en demandait pas tant pour son retour, réussi après trois ans d’absence.

« Je suis énervé après moi-même. On m’a accordé cette chance de combattre, j’avais peu de temps pour me préparer, mais avec mon équipe on a beaucoup travaillé pour ce moment. Et je n’ai pas eu les bons réflexes durant le combat. Tout est décevant. Je suis vraiment en colère », a soufflé Gane, dépité derrière son éternel sourire.





L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.



C’est à peine au bout de 124 secondes passées dans l’octogone qu’il a en effet plié. Il avait frappé le premier, quelque peu maladroitement d’un coup de pied arrivé dans la zone des parties génitales de son adversaire, qui en a grimacé de douleur. Le Vendéen, qui avait brandi un drapeau tricolore sur son trajet vers l’octogone quelques instants plus tôt, en a récolté des « USA ! USA ! » de la part du public survolté de la T-Mobile Arena.

« Merde… »

Mais Gane s’est fait piéger en étant amené au sol par Jones, dont une des grandes forces se caractérise par ses talents de lutteur. Et l’Américain n’a pas manqué d’en terminer, obligeant « Bon gamin » à demander à l’arbitre de stopper le combat.

« Il a essayé de me soumettre, mais j’étais à l’aise car il n’avait pas pu appliquer une bonne guillotine. Mais j’avais peur d’une décision de l’arbitre et mon entraîneur m’avait dit de ne pas rester dans cette position, qui est mauvaise. Alors j’ai essayé de bouger, mais il s’est réadapté à ce moment-là, il m’a rattrapé et il m’a fini. Merde… », a expliqué Gane. « J’avais la conviction que si j’amenais Gane au sol, ce serait assez facile pour moi. On ne sait jamais avec le pied-poing. Vous pouvez prendre un coup… », a pour sa part commenté Jones.

Le retour en grâce de Jones

Gane, 32 ans, concède sa deuxième défaite en 13 combats. Et si pour sa première tentative de monter au sommet du MMA, treize mois plus tôt, il avait été mise en échec de pas grand-chose par le Camerounais Francis Ngannou, qui a depuis décidé de délaisser l’octogone pour la boxe, cette fois il n’y a pas eu photo.

« C’est une vraie défaite, ma première vraie défaite. Celle contre Francis n’était pas incontestable. Celle-ci fait vraiment mal. Mais elle est déjà derrière moi, je dois aller de l’avant et je vais retourner direct à la salle », a-t-il affirmé.

Son bourreau, qui a pris une vingtaine de kilos pour grimper dans la catégorie reine sans perdre un gramme de sa technique, revient lui dans la lumière à 35 ans, après avoir plutôt affiché son côté sombre ces dernières années, avec un casier mêlant drogue, conduite en état d’ébriété, violences domestiques et dopage. « Ça fait un moment que je travaille pour cet accomplissement. Il y a eu beaucoup de détracteurs qui pensaient que je ne reviendrais jamais… J’ai été fidèle à mon ambition », a déclaré Jones.