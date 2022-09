Les fans français de MMA ont eu le droit à une victoire spectaculaire. Ciryl Gane a en effet gagné par K.-O. contre l’Australien Tai Tuivasa lors du premier événement organisé en France par l’UFC, samedi à Paris.

Deux ans et demi après la légalisation de la discipline, et dans une Accor Arena torride qui a entonné la Marseillaise et autres chants de supporters, Gane, N.1 de la catégorie des poids lourds, a foudroyé le N.3 mondial dans le troisième round, lors de cette soirée organisée par l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA au monde.

Une onzième victoire pour « Bon gamin »

« J’ai pas de mots pour décrire ce que vous me faites vivre. Merci, merci, merci, merci… », a réagi Gane, alias « Bon gamin ». Celui qui est incontestablement le porte-drapeau du MMA français, avec son éternel sourire et son physique hors normes, ajoute ainsi une onzième victoire à son palmarès dans les arts martiaux mixtes.

Le Français inflige en outre à Tuivasa son quatrième revers en seize apparitions dans la cage. L’Australien, entré dans l’octogone au son de la chanson Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? et sous quelques sifflets, a pourtant failli le mettre à terre dans la deuxième reprise. Mais Gane, 32 ans, s’est repris immédiatement pour enchaîner les coups.

Grâce à cette victoire, celui qui n’a débuté dans les arts martiaux mixtes qu’en 2018 devrait de nouveau avoir une chance de combattre pour la ceinture mondiale prochainement, après son échec face à Francis Ngannou en janvier dernier. « Let’s go pour la ceinture, je la veux ! », a-t-il d’ailleurs lancé.

Dès le début de la soirée, les spectateurs se sont par ailleurs enflammés en entendant le speaker Bruce Buffer lancer les hostilités avec sa traditionnelle annonce « It’s tiiiime !!! ». Il était temps en effet pour les fans français de la discipline qui attendaient ce moment depuis plus de vingt ans. Les 15.000 spectateurs de l’Accor Arena ont pu apprécier les enchaînements de coups de pied, coups de poing, de genou et de coude, ainsi que des coups au sol ou des étranglements, que permet la discipline.

Gomis « préfère mourir qu’arrêter »

La France et son marché restaient une des dernières terres à conquérir pour la toute puissante UFC. C’est désormais chose faite, à la faveur de la légalisation de la discipline il y a deux ans et demi. Et, avant l’entrée en scène de Gane peu avant minuit, les autres combattants français avaient chauffé Bercy. Benoit Saint-Denis, Farès Ziam, William Gomis et Nassourdine Imavov se sont tous imposés avec la manière. « Je préfère mourir qu’arrêter. On est à Paris ici ! », a lancé Gomis, faisant rugir les spectateurs.

Pour cette grande première, environ 200.000 personnes avaient tenté de trouver des places, la plate-forme de vente ayant été prise d’assaut en juin dernier. Ceux qui n’ont pas réussi devraient pouvoir se rattraper très vite puisque l’UFC a prévu de revenir en France, à Paris ou ailleurs, une fois par an désormais.