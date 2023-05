Ne cherchez plus, on va finir par appeler ça « une Théo Hernandez ». Un an après sa chevauchée fantastique face à l’Atalanta Bergame, le latéral gauche français du Milan AC a remis ça, ce samedi, contre la Lazio Rome. Sur une relance à la main rapide de Mike Maignan côté gauche, Hernandez a accéléré depuis son camp, résisté au pressing de Milinković-Savić avant de s’enfoncer dans le camp adverse puis de décocher une frappe puissante des 25 mètres en pleine lucarne. Provedele, le gardien romain, n’a rien pu faire (à 1’20 sur la vidéo).





🥵 Déjà 2-0 pour Milan qui assomme la Lazio en quelques minutes !



Déjà devant au score grâce à Bennacer, le Milan n’a eu ensuite qu’à gérer son avantage pour s’imposer 2-0. Une victoire importante face à un concurrent direct pour la Ligue des champions, puisque les Milanais sont désormais à trois petits points de la Lazio, deuxième de la Serie A derrière Naples, sacré champion jeudi soir.