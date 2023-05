Les semaines se suivent et Christophe Galtier doit de plus en plus maudire les points presse d’avant-match, tant ils ne sont occupés que par les wagons de polémiques accompagnant la saison du Paris Saint-Germain. Seulement trois semaines après avoir dû se défendre contre les accusations de propos racistes qui le visaient via un mail de Julien Fournier, l’entraîneur parisien a d’emblée été interrogé sur la suspension de Lionel Messi par la direction du PSG, en raison de son voyage en Arabie saoudite dans le cadre d’un partenariat avec l’office du tourisme saoudien, effectué sans l’accord de ses dirigeants.

« J’ai été informé en début de semaine par ma direction de sa décision de suspendre Leo (Messi), a-t-il expliqué, à deux jours d’un déplacement à Troyes. Une fois qu’on m’a informé de la décision, j’ai pris la décision de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne la commente pas. » Après avoir répété qu’il n’avait « pas eu à prendre la décision », Christophe Galtier a pris soin de ne pas fermer la porte à un retour sur les terrains de la star argentine d’ici la fin de la saison.





« A tout moment, il peut y avoir des débordements »

« On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu’il va se passer. Il y aura évidemment des discussions avec l’intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné », a sobrement glissé l’ancien coach niçois, qui s’est montré plus bavard quant aux manifestations de supporteurs du PSG mercredi, d’abord devant le siège du club, puis surtout devant le domicile de Neymar à Bougival.

« Concernant la réunion devant le domicile d’un joueur, que ce soit Neymar ou quelqu’un d’autre, il faut faire très attention à cela, la vie privée doit rester la vie privée, a-t-il confié. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporteurs, la manifestation assez calme sur notre lieu de travail, mais je n’accepte pas qu’on puisse ailler au domicile de qui que ce soit. A tout moment, il peut y avoir des débordements. Et dieu sait qu’on voit beaucoup de débordements dans l’actualité car notre société est devenue folle, incontrôlable et dangereuse. »

Insistant pour ne se projeter que sur les cinq derniers matchs de la saison, Christophe Galtier a également assuré : « Ne croyez pas que lorsqu’il y a une défaite, mes joueurs s’en foutent… J’ai vu la réaction du groupe, on est tous concentrés et concernés. Il y a un onzième titre à aller chercher ». Et au vu de la piteuse défaite contre Lorient (1-3) la semaine passée, celui-ci n’est pas encore en poche du tout.