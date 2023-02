Il aura dû attendre le 26 février et la 24e journée de Serie A pour disputer son premier match de la saison. Zlatan Ibrahimovic a renoué avec la compétition avec l’AC Milan, dimanche soir face à l’Atalanta Bergame (2-0), neuf mois après avoir été opéré du genou gauche.

Le club, champion en titre, a également retrouvé Mike Maignan dans la cage, après cinq mois d’absence. Désormais débarrassé de sa blessure au mollet, le gardien des Bleus a passé une soirée tranquille face à un adversaire muselé et ce sont ses compatriotes Olivier Giroud et Theo Hernandez qui ont débloqué ce match engagé. Sur une remise du premier, le second a repris de volée du gauche : son missile a heurté le poteau avant d’entrer après avoir rebondi sur l’infortuné gardien Juan Musso (26e).

Une immense clameur pour Zlatan

Zlatan Ibrahimovic a pour sa part fait son entrée à la 74e minute, à la place d’Olivier Giroud, accueilli par une immense clameur de San Siro. Douze minutes après, Junior Messias a marqué le but du 2-0 permettant au Milan AC d’atteindre un total de 47 points, soit le même nombre que pour l’Inter Milan, l’actuel deuxième du championnat.

« Ils me donnent la force, l’adrénaline et la motivation de continuer, sans l’aide des tifosi c’est difficile », a commenté après la rencontre « Ibra », sur DAZN, au sujet de l’accueil des supporteurs. « Je me sens bien et ça fait un an et deux mois que je ne me suis pas senti comme aujourd’hui. Je me suis senti libre de pouvoir faire ce que j’aime : jouer au foot », a-t-il ajouté, en rappelant avoir « beaucoup souffert durant les six derniers mois de la saison dernière » en raison notamment de ses douleurs au genou.

Grand artisan du renouveau de l’AC Milan depuis son retour dans le club, en janvier 2020, « Ibra », 41 ans, avait été opéré le 25 mai dernier, juste après la conquête du scudetto par le club rossonero. Cette intervention visait à « résoudre définitivement l’instabilité » de son genou gauche, qui le faisait souffrir depuis plusieurs mois, « grâce à la reconstruction du ligament croisé antérieur », selon son club.

Un but attendu depuis le 9 janvier 2022

Malgré son âge et son articulation douloureuse, Ibrahimovic avait prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en juin 2023. Il n’a par contre pas encore fait part de ses intentions en fin de saison. Handicapé toute la fin de saison dernière par son genou, le Suédois n’a plus marqué depuis le 9 janvier 2022.

« On s’améliore à chaque entraînement, aujourd’hui c’est ce qu’il me manque, je n’ai fait que trois entraînements », a expliqué Ibrahimovic. Le Suédois a par ailleurs assuré que son ambition, pour la fin de saison, était « de jouer tous les matchs » et pas seulement d’entrer « pour cinq ou dix minutes » en fin de rencontre : « Celui qui pense comme ça est déjà fini. » Son entraîneur est prévenu.