Giovanni Di Lorenzo a presque fini par en sourire, en repoussant de dépit « Magic Mike » après son ultime parade miraculeuse. On disputait la 87e minute d’un quart de finale de Ligue des champions acharné lorsque le latéral napolitain a expédié une frappe de près qu’il imaginait finir sa course dans la lucarne milanaise. Sauf que Mike Maignan écœure actuellement tout le monde en Europe, et qu’il s’est déployé pour préserver une énième fois le court avantage de l’AC Milan (1-0 grâce à un but de Bennacer).





Quel arrêt à la 86ème pour préserver la victoire du Milan contre Naples 🫢#MilanNapoli | #UCL pic.twitter.com/tSRjMISsqx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2023



En tout, le nouveau gardien titulaire des Bleus, si brillant déjà en Irlande (0-1) le 27 mars, a signé cinq arrêts majeurs mercredi soir contre Naples. Zambo Anguissa (3e), Zielinski (12e), Elmas (50e) et déjà Di Lorenzo (51e) ont tous connu le même sort, comme tant d’autres avant eux. « C’est la première fois qu’on bat Naples à domicile en trois ans, ce qui signifie qu’on a été à la hauteur », appréciait l’entraîneur milanais Stefano Pioli.









Son ange gardien en premier lieu, lui qui a permis à l’AC Milan de passer un cap, y compris sur la scène européenne, par rapport à son prestigieux prédécesseur Gianluigi Donnarumma. Une stat qui tue résume parfaitement l’impact de Mike Maignan sur le champion d’Italie 2022 : l’ancien Lillois a réalisé 26 clean sheets en 56 matchs avec l’AC Milan. What else ?