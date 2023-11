Un retour là où tout a commencé, ou presque. Le Franco-marocain Mehdi Benatia devrait être aux côtés du président Pablo Longoria pour le déplacement de l’Olympique de Marseille à Strasbourg ce samedi (21 heures) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Il est de retour à Marseille, où il est arrivé jeudi matin, pour endosser le rôle de conseiller sportif, dix-sept ans après avoir quitté le centre de formation sans jamais s’être imposé en équipe première.

Originaire de région parisienne, Mehdi Benatia s’est engagé avec le centre de formation de l’OM en 2003, « parce qu’il avait de la famille ici », se souvient Robert Nazaretian, le patron du centre de formation ravi de faire venir « un super joueur et un bon garçon. Ceux qu’on aime avoir au centre, dans la continuité des Nasri et Flamini. » A l’époque, Mehdi Benatia, « assez baraqué », évolue milieu de terrain avec « une grosse présence et une grosse technique », « un joueur facile, qui ne se fait jamais prendre de vitesse », liste son formateur.

Echec à l’OM, explosion en Italie

Malgré ces qualités et de nombreux entraînements avec l’équipe première, l’entraîneur de l’époque, José Anigo, ne le choisit pourtant pas pour disputer le match contre le PSG lors de la saison 2005-2006, quand l’OM décide d’envoyer les Minots au Parc des Princes pour dénoncer les conditions de sécurité des supporteurs marseillais. « En toute modestie, s’il y en a un qui devait y aller, c’était moi le premier. Mais à l’arrivée, ils ont envoyé des mecs qui ne jouaient même pas en moins de 18 ans. Et moi, ils m’ont laissé sur le carreau, j’étais le seul à ne pas faire le voyage », regrettera Mehdi Benatia des années plus tard, dans l’émission de RMC Sport, « Le Vestiaire ».

« Je n’étais vraiment pas content qu’il n’y aille pas », se remémore de son côté Robert Nazaretian, tandis que Benatia ne dispute pas la moindre minute avec le groupe pro entre 2006 et 2008. Il décide alors de partir en Ligue 2, à Clermont, où il s’impose progressivement avant d’être repéré par l’Udinese, en Serie A. Il y dispute près d’une centaine de matchs, puis est recruté par un certain Rudi Garcia du côté de l’AS Roma. Sa carrière explose, il rejoint ensuite le Bayern Munich avant de revenir en Italie à la Juventus, où il croise un certain Pablo Longoria, à l’époque chargé du recrutement.

« Il a réussi à s’imposer partout où il allait »

« Il était tout sauf prétentieux, c’était déjà un gamin humble. Et dès qu’il a eu les opportunités, il les a saisies et il a réussi à s’imposer partout où il allait. Même avec la sélection du Maroc, il est l’un des pionniers et a posé les jalons de l’équipe qui est allée en demi-finale de la dernière Coupe du monde », rappelle Robert Nazaretian.

Il était d’ailleurs consultant pour BeIN Sports lors de la dernière CAN et du dernier Mondial, toujours aussi pertinent dans ses prises de paroles, que classe dans sa présentation. « Est-ce que vous l’avez vu négligé ne serait-ce qu’une fois ? Certains arrivent avec des souliers et un pantalon tordu. Lui, il a la classe à l’italienne, c’est un tout », souligne son formateur. A l’époque lorsqu’il était au centre de formation, le patron faisait justement visiter les chambres de Mehdi Benatia et de Samir Nasri « parce que c’était toujours nickel, toujours carré. Et on ne l’entendait pas, il n’a jamais causé un seul problème. »

Inexpérience et rôle aux contours flous

Sa reconversion en tant qu’agent depuis sa retraite en 2021 n’est par contre pas encore aussi glorieuse que sa carrière de footballeur. C’est d’ailleurs en raison de cette activité, qu’il a cessée, que Mehdi Benatia ne sera que consultant pour l’OM, et non pas salarié. Et s’il dispose d’un certain réseau acquis lors de ses diverses expériences dans les plus grands clubs européens, il reste encore bien inexpérimenté dans ce domaine. « Pour ce poste à l’OM, il faut quelqu’un d’expérience. Il n’en a aucune. Expérience de dirigeant, aucune, expérience d’agent, il débute », rétorque un de ses détracteurs, qui préfère garder l’anonymat.

Le transfert d’Azzedine Ounahi, qui enchaîne les blessures plutôt que les titularisations depuis son arrivée à Marseille l’hiver dernier, ne plaide pas en faveur du nouveau conseiller sportif de l’OM. « Même s’il n’a pas tous les codes, il sait s’appuyer sur ceux qui les ont. Il est intelligent, constructeur, il sait partir d’en bas, et rien n’a jamais été acquis pour lui », estime Robert Nazaretian qui voit son « petit » réussir dans son nouveau rôle.

Mais pour beaucoup, c’est davantage Mehdi Benatia qui a besoin de l’OM, que l’OM qui a besoin de Mehdi Benatia. Son rôle aux contours flous, touchera-t-il des pourcentages en fonction des départs et des arrivées, et sa proximité avec Moussa Sissoko, l’agent de joueurs, interroge. Il devrait s’occuper des prochains mercatos, comme de la refonte de la cellule de recrutement de l’OM, décimée ces dernières semaines avec de nombreux départs vers l’OL. Mais avec un Pablo Longoria qui raffole de ces domaines, quelle latitude aura-t-il réellement ?