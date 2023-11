Il avait déjà entraîné Villarreal de janvier 2013 à août 2016. Plus de sept ans après, Marcelino remonte à bord du « Sous-Marin jaune » au sortir d’un passage compliqué à l’Olympique de Marseille, qu’il a officiellement quitté le 20 septembre, trois mois après son arrivée et deux jours après une réunion tendue entre les groupes de supporteurs et la direction du club phocéen.

L’actuel 14e de Liga a annoncé le retour de l’Asturien de 58 ans ce lundi, au lendemain de la défaite sur la pelouse de l’Atlético Madrid (3-1).

Volvamos a emocionarnos juntos 💛 pic.twitter.com/4IbfVRTddX — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 13, 2023



Il s’agit déjà du troisième entraîneur de l’équipe de la province de Castellon cette saison, après Quique Setién, évincé début septembre, et Pacheta, qui aura tenu à peine plus de deux mois. La première aventure de Marcelino à Villarreal avait été un franc succès, avec une remontée en Liga suivie de trois qualifications européennes. Depuis, le technicien a remporté la Coupe du Roi avec Valence en 2019 et la Super Coupe d’Espagne en 2021 avec l’Athletic Bilbao, avant son éphémère aventure marseillaise.