« Tu as vu, Marcelino a annoncé sa démission aux joueurs ? » « Mais non ? » « Je te promets, je te montre sur mon téléphone si tu veux ». L’information d’une possible démission de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino, a fait le tour des terrasses à l’heure du déjeuner à Marseille. Une information qui intervient au moment où le nouvel entraîneur de l’OM, débarqué il y a moins de trois mois, est critiqué pour le jeu de son équipe.

Mais malgré un deuxième match nul consécutif en Ligue 1 contre Toulouse (0-0), dimanche, les résultats sont loin d’être catastrophiques. Les Marseillais sont 4e de Ligue 1, un point devant le PSG, sans aucune défaite au compteur en championnat. Et même si l’élimination prématurée en Ligue des champions est un échec, et que l’OM est réputé pour être un club instable, l’annonce de cette démission en a surpris plus d’un en ville.

Communiqué attendu des South Winners

Elle semble finalement prendre naissance d’une réunion entre supporteurs de l’OM et la direction lundi, plus qu’aux résultats à proprement parler. Prévue de longue date, cette entrevue « musclée », selon plusieurs participants, a vite viré aux critiques de la direction, plus qu’aux performances sportives, même si le peu de jeu proposé par Marcelino et ses hommes agace dans les groupes de supporteurs. Au point de demander la démission de Pablo Longoria, le président, de Javier Ribalta, le directeur du football, de Pedro Irondo, le directeur général et de Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, pour leur gestion du club. Il leur est notamment reproché de multiplier les « copinages », une gestion discutable du centre de formation, ainsi que les changements incessants dans l’effectif pro, et sur le banc. Les South Winners, l’un des plus importants groupes et souvent cité comme le plus puissant, doivent publier un communiqué ce mardi soir, ou mercredi matin, pour préciser leurs griefs.

Une réunion qui aurait choqué au sein de l’état-major olympien, au point de pousser Marcelino à faire des confidences à certains de ses joueurs : si Pablo Longoria démissionne, alors sa présence sur le banc marseillais n’a plus lieu d’être. D’où l’information publiée par nos confrères de RMC et de l’Equipe selon laquelle « Marcelino a annoncé sa démission à ses joueurs ».

Réunion de crise à la Commanderie

Mais quelques heures plus tard, c’en est une autre qui a cette fois fait l’effet d’une déflagration chez les supporteurs : « Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, va démissionner de son poste de président de l’équipe après avoir été menacé de mort par les ultras du club », affirme Eurosport Espagne, le diffuseur du championnat de France de l'autre côté des Pyrénées. Mais selon plusieurs participants à la réunion entre les groupes de supporteurs et l’OM, « il n’y a pas eu de menaces de mort, on n’en a même jamais fait à Eyraud, c’est pour dire », en référence aux graves incidents de la Commanderie qui avaient poussé l'ancien président marseillais à la démission, en 2021.

Et si Pablo Longoria un temps envisager de présenter sa démission au propriétaire Frank McCourt face à la virulence des propos et aux menaces [mais pas de mort, encore une fois], Pablo Longoria aurait changé d’avis ce mardi après-midi, selon l’Equipe. Pour le moment rien n’est acté, une réunion de crise se déroule depuis la mi-journée à la Commanderie. Et tout le monde attend désormais une communication officielle du club.