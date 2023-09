Une crise venue de nulle part comme seul l’OM sait nous en offrir, étant entendu que le PSG attend généralement début mars et son élimination annuelle en 8e de finale de Ligue des champions pour faire n’importe quoi. Selon l’Equipe, Marcelino, arrivé cet été, aurait annoncé mardi matin au groupe olympien qu’il quittait ses fonctions avec effet immédiat, moins de 24h après une réunion houleuse à la Commanderie qui a vu les groupes de représentants de l’OM, ou du moins l’un de ses porte-voix Rachid Zeroual, demander une démission en bloc des dirigeants du club, Longoria et Marcelino en tête.

Intronisé depuis à peine sept matchs après le départ surprise de Tudor, Marcelino a eu le temps de se faire éliminer en barrages de la Ligue des champions malgré un recrutement clinquant (Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Lodi…), semant des doutes que ses débuts en L1 (deux victoires en six matchs) n’ont pas levé. Selon RMC, l’Espagnol n’a pas digéré les critiques adressées lors de la réunion de lundi, et aurait décidé de démissionner dans la foulée. Si elle est acceptée par Longoria, qui est aussi un ami proche et qu'on imagine faire tout son possible pour le faire changer d'avis, Jean-Pierre Papin, conseiller de la présidence depuis l’automne 2022, pourrait prendre place sur le banc pour le match de Ligue Europa à Amsterdam jeudi. Mais c’est un dossier qui pourrait encore connaître des rebondissements dans la journée.