Alors que la LFP rêve ouvertement de toucher le jackpot des droits TV en atteignant le milliard, celle-ci doit espérer que les prochains diffuseurs n’ont pas regardé les matchs de Ligue 1 ce week-end. En effet, après la purgeasse de samedi, au Vélodrome, lors du match OM-Toulouse, celui de dimanche soir entre Lyon et Le Havre aura été du même acabit.

Et si l’OL a laissé la dernière place de la Ligue 1 à Lens après avoir concédé un résultat nul (0-0) face aux Normands, au Groupama stadium, les Lyonnais ont à nouveau étalé toutes leurs lacunes devant leurs supporteurs et leur nouvel entraîneur, l’Italien Fabio Grosso, présent en tribunes aux côtés du président John Textor.

Grosso a du boulot

Cette sortie de la zone de relégation est sans doute la seule bonne nouvelle de la soirée pour l’OL, toujours à la recherche de sa première victoire, désormais 16e (2 points), qui n’a pris qu’un point face à un adversaire tout aussi faible que lui, classé 11e (6 points) après avoir gagné une fois et obtenu trois nuls pour une défaite.

Fabio Grosso, nommé entraîneur samedi jusqu’au 30 juin 2024, a pu constater qu’il aura beaucoup de travail, à partir de lundi, pour redonner de l’allant à une équipe qui ne ressemble plus à grand-chose. Physiquement, les Rhodaniens, dirigés par l’intérimaire Jean-François Vulliez qui a animé les entraînements de la semaine avec Jérémie Bréchet et Sonny Anderson, deux joueurs de la grande époque des années 2000, ont été incapables d’opérer des changements de rythme pour déstabiliser leur adversaire et mettre de l’intensité et de la pression.

Collectivement, le vide absolu

Seules des tentatives individuelles de Rayan Cherki (20 ans) ou Ernest Nuamah (19 ans) ont failli aboutir. L’entrée de Diego Moreira (77), un bon dribbleur de 19 ans, prêté par Chelsea, a aussi été intéressante par la vitesse qu’il a pu amener, comme celle de Mama Baldé (69). C’est trop peu.

Dans ces conditions, et dans un stade à moitié déserté (35.000 spectateurs environ), il apparaît tout à fait logique d’afficher des faiblesses dans l’efficacité offensive et de constater que l’OL est la seule équipe du championnat à n’avoir encore jamais mené au score. Et après cinq journées en Ligue 1, c’est une première dans son histoire.