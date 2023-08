Une baffe à Aulas, un coup de pression à Lolo White : John Textor ne fait pas dans la dentelle quand il choisit de s’exprimer dans les médias. En effet, après avoir accusé JMA de lui avoir savonné la planche et caché certaines informations au moment de la finalisation de la vente du club en décembre dernier, avec pour conséquence la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale du club, le propriétaire américain de l’OL a aussi tenu à faire passer un message au coach. Le tout, quelques jours seulement avant de recevoir le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium (dimanche soir). De quoi idéalement préparer ce choc face aux champions de France en titre.

« Est-il menacé ? C’est assez dur de dire cela. Je dirais oui et non. Tous les coachs sont toujours menacés car on a besoin de résultats. Pour nous, il n’est pas acceptable de terminer la saison au milieu de tableau. J’ai déjà dit que l’objectif était la Ligue des champions sans quoi ce serait un échec », a déclaré John Textor mardi lors d’une visioconférence avec quelques médias.

Textor sonne la fin de la récré

L’homme d’affaires américain s’est montré agacé par les sorties médiatiques de Laurent Blanc, qui a, à plusieurs reprises, devant des journalistes, suggéré un changement d’entraîneur pour que la situation sportive s’améliore. « Ce n’est pas qu’il me défie mais il organise un peu sa défense », a estimé Textor. « Je lui ai demandé d’arrêter de jouer ces jeux avec les médias ou de raconter des blagues qui finalement provoquent la polémique. C’est le moment pour l’entraîneur de faire son travail d’entraîneur. Je lui demande de modérer sa relation avec la presse et de faire en sorte que ce soit son travail qui parle pour lui », a-t-il plaidé, rappelant que Laurent Blanc « avait bien travaillé la saison dernière ».

« On est en train de chercher la solution aujourd’hui au sein de notre encadrement actuel. Peut-être qu’un jour, on la cherchera en dehors. Ce n’est pas moi qui évoque la possibilité de le virer (Laurent Blanc) dans les médias. Moi, j’ai de très bonnes relations avec lui, il est quelqu’un avec qui il est facile d’échanger. Il prend ses responsabilités à cœur et son travail au sérieux pour la réussite dont nous avons besoin. Je pense en fait que la presse surjoue ce challenge », a cependant souligné le dirigeant.

Arrivé début octobre 2022 pour remplacer le Néerlandais Peter Bosz, Blanc avait partiellement redressé la situation sportive après la Coupe du monde en permettant à l’OL de se classer 3e de la phase retour mais sans toutefois parvenir à décrocher une qualification européenne avec une 7e place finale.

Fin de mercato, remède miracle ?

Malgré les mesures d’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations imposées par la DNCG, l’organe de contrôle de gestion des clubs du football français, Textor assure que l’équipe lyonnaise « sera plus forte à la fin du mercato qu’elle ne l’était au 31 mai dernier ». Là-dessus, on n’est pas forcément obligé de le croire.

« C’est vrai que l’été, de transition, a été difficile mais la DNCG n’est pas sur le terrain. Je pense que nous avons de meilleurs joueurs que dans les équipes que nous avons affrontées jusqu’à présent. On doit laisser les problèmes extra-sportifs, arrêter de parler, commencer à jouer et travailler. La solution est dans le vestiaire et pas ailleurs », a insisté John Textor, qui table sur les dernières heures du mercato pour renforcer efficacement son équipe.

Et notamment pour recruter le demi-défensif tant désiré depuis son arrivée par Laurent Blanc, qui a émis à plusieurs reprises des regrets sur la marge de manœuvre limitée de l’OL. « Notre appétit est plus grand que les contraintes de la DNCG. Ce poste de numéro six est la priorité. Nous cherchons un joueur très physique défensivement et technique. C’est un défi de trouver ce profil et le coût sera probablement plus proche des 20 millions d’euros que de 6 ou 8 millions d’euros. On cherche une solution en fonction des contraintes budgétaires », a reconnu le président de l’OL, qui semble donc prêt à offrir à son entraîneur le joueur qu’il désire.