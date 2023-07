Les nouveaux dirigeants lyonnais ne découvrent pas le personnage, mais les voilà certains qu’au moindre faux pas, il sera là pour les accueillir avec son sourire de séducteur et ses tweets offensifs.

Après l’annonce par la commission d’appel de la DNCG des sanctions à l’entre de l’OL, l’ancien taulier Jean-Michel Aulas s’était permis une petite remarque toute personnelle, précisant qu’avec lui à bord, le club n’avait « jamais été inquiété par la DNCG ». « Je n’ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu’ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion », avait-il noté.

La réponse de l’OL ne s’est pas faite attendre, par la voix de Santiago Cucci, le président exécutif de l’OL, qui a expliqué nos confrères de L’Equipe que le virage économique et sportif impulsé par le club était une nécessité pour voir loin. « Si nous avions choisi de ne rien changer, comment espérer jouer le podium ? Ce choix a peut-être été radical, mais il fallait le faire, a-t-il assuré mercredi. Nous savons ce que nous faisons et la situation nous pousse à être encore plus intelligents, encore plus malins, à repenser la manière de mener un mercato, de construire une équipe. »

Cucci répond à Aulas

Quant aux piques de JMA, Cucci admet n’avoir que très moyennement apprécié. « Nous sommes les premiers attristés par cette situation et nous n’en tirons aucune satisfaction. Je ne crois pas que les polémiques ou le conflit soient dans l’intérêt du club », a-t-il regretté.

« Maintenant, les connaisseurs de l’OL savent la vérité. Nous avons envie que Jean-Michel pousse à nos côtés et, forcément, cela fait un pincement au cœur de lire certaines de ses déclarations, surtout qu’il siège toujours au conseil d’administration d’OL Groupe et a des contacts réguliers avec la direction. Il a été en charge du club jusqu’à début mai, rappelle Cucci. Même si nous avons changé notre approche, nous devons faire avec ce qu’il nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela. Nous avons les coudées franches seulement depuis début mai. » On attend désormais la réponse d’Aulas sur feu le réseau à l’oiseau.