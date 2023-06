« Dès 2024 les clubs sportifs devront se former à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour bénéficier d’une subvention ». Sinon, ils devront tout simplement s’en passer. Dans une interview accordée ce lundi à L’Equipe, Grégory Doucet, le maire de Lyon, annonce que la ville sera la première à mettre en place ce dispositif.

Chaque année, la municipalité distribue trois millions d’euros de subventions aux quelque 500 clubs recensés. Mais il ne s’agit « ni d’une punition, ni de condition », précise-t-on dans l’entourage de l’élu. L’objectif est de « permettre de véhiculer des valeurs de protection », « de mettre fin aux violences sexistes et sexuelles dans le sport », précise Grégory Doucet.

« On a notre mot à dire sur la façon dont le sport amateur se déploie dans notre commune, ajoute-t-il. La question des violences sexistes et sexuelles dans le sport est devenue un sujet d’actualité, à la fois malheureusement et heureusement, parce qu’enfin, ces affaires sortent. »

« Aujourd’hui, on part de zéro »

Des cycles de formations, destinés aux dirigeants, salariés et bénévoles des clubs, sont déjà mis en place en partenariat avec des associations comme Colosse aux pieds d’argile. Si certains se disent « heureux d’être accompagnés », peu de clubs, jusqu’à présent, ont réellement mené des actions, à l’exception de l’OL, de la Duchère ou de l’AS Monchat.

« Aujourd’hui, on part de zéro, constate Grégory Doucet. On compte sur le fait que Lyon soit la première grande ville à le faire pour créer un effet d’entraînement. Si le mouvement devient massif, il aura un effet très concret sur le fonctionnement de l’ensemble des clubs. »

L’élu appelle également les fédérations sportives et l’Etat à suivre l’exemple. « Il faut que tous les échelons se mettent en mouvement », argumente-t-il. Et de conclure : « On a besoin d’un engagement massif dans ce domaine, car c’est un fléau qui vient directement impacter des individus et qui vient en contradiction avec les valeurs du sport, qui doit rester source d’épanouissement et d’émancipation. »