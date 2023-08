Le président de Lyon, l’Américain John Textor, a accusé son prédécesseur Jean-Michel Aulas d’avoir « présidé à la détérioration » de la situation financière du club rhodanien et de lui avoir caché certaines informations au moment de la finalisation de la vente en décembre dernier. « C’est bien l’une des raisons des difficultés que nous connaissons dans ma relation avec "JMA". Je trouve ça presque drôle et tragique qu’il ait dit aux marchés qu’il aurait résolu la situation alors qu’il a présidé à sa détérioration », a déclaré l’investisseur américain lors d’une visioconférence avec quelques médias.

« Il a caché des mauvaises nouvelles. J’aurais pu trouver une solution avant le 19 décembre si j’avais été au courant », a-t-il ajouté. Début juillet, la DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation de l’OL, puis rejeté un appel de John Textor qui contestait ces mesures. « Il y a eu une évaluation erronée de la situation financière réelle de l’OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier », a affirmé Textor, dont les propos ont fait l’objet d’une traduction officielle.

Textor déballe, Aulas menace

« Si j’avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j’aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs », a-t-il confié. « Quand on amène autant d’argent, il est impensable d’avoir ce type de restrictions », a-t-il ajouté, avant de détailler ses griefs : « Je ne suis pas content par rapport à certains documents reçus en décembre et en juin concernant les avertissements de la DNCG adressés à l’OL au sujet notamment des conséquences sur l’absence en Coupe d'Europe durant trois ans consécutifs nécessitant un apport de 150 millions d’euros. »

Sans surprise, la réaction de l’ancien taulier de l’OL ne s’est pas fait attendre. Dans la foulée de l’interview de Textor, Aulas a sorti les flingues. « J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car, en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la DNCG et de la LFP !, a-t-il clamé sur Twitter.

J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s'exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 29, 2023



Nouveau passage devant la DNCG d’ici deux mois

Lyon doit repasser devant la DNCG en octobre ou novembre pour réévaluer sa situation. Ce n’est pas la première passe d’armes entre l’ancienne et la nouvelle équipe aux commandes du club. Fin juillet, après la confirmation en appel des mesures d’encadrement décidée par la DNCG, Jean-Michel Aulas, écarté le 5 mai de son poste de PDG d’OL Groupe, avait déclaré dans les colonnes du quotidien L’Equipe qu’il n’avait « jamais été inquiété » par le gendarme financier du foot français. « Je n’ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu’ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion », avait-il poursuivi.

Le nouveau président exécutif du club, Santiago Cucci, nommé par Textor, avait rapidement répliqué : « Même si nous avons changé notre approche, nous devons faire avec ce qu’il nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela. Nous n’avons les coudées franches que depuis mi-mai. »