Il n’y a pas à dire, à défaut de prendre du plaisir devant la purgeasse Nice-Lyon, dimanche soir, en clôture de la troisième journée de Ligue 1, on aura au moins bien rigolé. A la fois sur le terrain, avec des séquences de « jeu » parfois proprement hallucinantes, mais aussi en dehors, ou presque, comme ce fut le cas lors de la pause, lorsque l’intégralité des remplaçants lyonnais a été priée de s’échauffer.

Et de quelle manière ! Au programme, des joueurs mis deux par deux, l’un lançant le ballon à la main vers son coéquipier, l’autre le lui rendant du plat du pied. Des exercices bien connus des éducateurs dans les catégories jeunes (très jeunes) mais qu’on n’a pas l’habitude de voir en pro, encore moins à la mi-temps d’un match.

« L’école du foot Laurent Blanc »

Et si les Twittos s’en sont donné à cœur joie pour moquer cet échauffement très scolaire, ils ne furent pas les seuls à se marrer. Sur Prime Vidéo, en plein direct, l’ancien parisien Edouard Cissé n’en revenait pas. « C’est assez surprenant de voir ça, a déclaré le consultant. On fait ça à l’école de foot ou à la reprise pour travailler un peu la sensibilité technique et tactique. C’est un petit message envoyé… à qui veut. » « L’école du foot Laurent Blanc », rigolait pour sa part notre confrère Thibault Le Rol.

A l’arrivée, ce qui s’apparenterait presque à une séance d’humiliation devant les milliers de supporters de l’Allianz Riviera de Nice n’aura pas servi à grand-chose. En effet, Laurent Blanc ne fera que trois changements, tous en fin de rencontre, avec les entrées de Tino Kadewere (71e à la place d’Amin Sarr), de Skelly Alvero (71e à la place d’Ainsley Maitland-Niles) et de Mohamed El Arouch (89e à la place de Rayan Cherki), sans que cela ne change quoi que ce soit au visage (pâle) de son équipe.