RC Strasbourg - OL EN DIRECT : Lacazette touche le poteau, Lyon parfois séduisant… Suivez le match avec nous…

09h00 : Salut les Minutos !

Hello à toutes et à tous, on va vous retrouver ce dimanche soir en direct de la Meinau, où nous attend une affiche bien sympa pour clôturer la première journée de Ligue 1. Les dynamiques sont déjà bien différentes, puisque le Racing club de Strasbourg suscite une certaine excitation depuis le rachat par les propriétaires de Chelsea, l’arrivée sur le banc de Patrick Vieira et un mercato plus ambitieux que les saisons précédentes. Dans le camp d’en face, les doutes sont nombreux autour de l’Olympique Lyonnais de John Textor. Privé de qualification européenne deux années de rang (8e et 7e en Ligue 1), l’OL est en plein déclassement et les matchs de préparation n’ont pas du tout rassuré les supporteurs lyonnais, avec quatre défaites de rang sans inscrire le moindre but. Si bien que la place de Laurent Blanc sur le banc semble déjà fragile, et qu’il va encore falloir une saison de folie du capitaine Alexandre Lacazette pour éviter d'être largué d’emblée en championnat.

>> Vous l’avez compris, on a hâte de vous faire vivre tout ça depuis la Meinau, donc retrouvez-nous dès 20h30 ici, pour un coup d’envoi à 20h45.