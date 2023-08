Il y a des fois où les téléspectateurs mériteraient d’être payé par la LFP pour regarder le produit Ligue 1. C’était le cas hier soir, à l’Allianz Riviera de Nice, au terme d’un des matchs les plus soporifiques de ces dix dernières années pour une rencontre en prime time un dimanche soir. Et si les Lyonnais tenteront de se satisfaire de ce premier point glané de la saison, après deux défaites contre Montpellier (1-4) et à Strasbourg (1-2) et un début de crise qui couve, ils savent au fond d’eux que leur prestation fut indigente.

Les Niçois ne sont pas exempts de touts reproches non plus, même si, pour leur nouveau coach italien Francesco Farioli, son équipe a dominé et aurait mérité de l’emporter au vu des sacro-saints expected goals. C’est vrai qu’au match par points, celui des occasions, les Aiglons se sont tout de même montrés un chouïa plus entreprenant (16 contre 4). Avec ses six pauvres tirs (dont un seul cadré), les hommes de Laurent Blanc auraient pu jouer toute la nuit sans même s’approcher de la surface adverse.

Blanc essaye de relativiser

Car, au-delà des stats, c’est l’impression générale qui a de quoi embarrasser, et ce que l’on soit supporter lyonnais ou non. Certaines séquences de « jeu » (tweet ci-dessous) ont même frôlé le ridicule, avec un bloc lyonnais à l’arrêt, ne faisant même pas semblant de faire l’effort de tenter le moindre pressing. Non, les joueurs étaient là et regardaient le temps passer. Malgré cette performance à mi-chemin entre la honte et le déshonneur, Laurent Blanc a préféré ne garder que les rares choses qui lui ont plu dimanche soir.

Cette séquence a été réalisée sans trucage. N’essayez surtout pas de reproduire ça chez vous. #OGCNOL pic.twitter.com/KokQ9fS6sI — Aymeric Le Gall (@AymericLeGall) August 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Ce soir, le bon point c’est pour Lyon. Rien de plus. On était venu pour prendre des points, on en a pris un. Parfois j’entends que mon équipe ne veut pas défendre ou ne sait pas défendre. Ce soir, mon équipe a prouvé qu’elle savait défendre. Certains diront que c’est peu. Il faut savoir s’en contenter. Nice a eu une possession supérieure mais la domination a été stérile. Cela a été un match difficile, pas tellement sexy, je le reconnais. Il est utile de faire ce résultat pour débuter notre saison. Mais on sait contre qui on va jouer la semaine prochaine », a expliqué le coach Lyonnais, en référence à la réception du PSG, une équipe à l’inverse d’elle, qui monte en puissance au fil des matchs et gagne en consistance et en sérieux à chaque sortie.

Le PSG au Groupama Stadium dimanche prochain

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué aussi son cas personnel, lui qui la semaine dernière disait ironiquement que la chose à changer à Lyon était le coach. « Avec le propriétaire on a eu une discussion, on n’a pas parlé de ça, mais du mercato. C’est bien plus important que l’avenir de Laurent Blanc », a-t-il déclaré cette fois-ci. Sans vouloir l’offenser, on voit mal comment une ou deux recrues viendraient réveiller un groupe aussi amorphe. Devant notre télé, dimanche soir, on a vraiment eu la sensation d’un déclassement de l’institution OL et il faudra être sacrément persuasif et doué pour remettre un peu de confiance dans ce groupe à la dérive.