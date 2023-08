OGC Nice - OL EN DIRECT : Cherki et les Lyonnais solides à défaut d'autre chose

10h00 : Hello les Minutos !

Salut les gens ! Allez, on vous voit entrer fébrilement dans ce live, chers amis lyonnais. Mais n’hésitez pas, on promet qu’on va se marrer, et dites-vous que ça ne pourra pas être pire que la tartasse subie à la maison contre Montpellier il y a huit jours (1-4). OK, on ne s’avancerait même pas sur ce point tellement cet OL est déjà au fond du trou, au prix d’une session de matchs de prépa apocalyptiques (quatre rencontres de rang sans marquer), puis donc de deux défaites en Ligue 1 à Strasbourg (2-1) et contre le MHSC. Des motifs d’espoir ?

Euuuuuuuh, avec un Laurent Blanc abattu et à côté de la plaque cet été, plus la suspension pour deux matchs de la seule véritable valeur sûre de l’effectif Alexandre Lacazette après son coup de sang sur Téji Savanier, on ne voit pas trop désolé. Même la touche rafraîchissante du printemps 2023, incarnée par l’insaisissable Bradley Barcola, a disparu (merci Jorge Mendes et le PSG). Voilà voilà pour l’état des lieux côté OL. Pour l’OGC Nice, on a hâte de voir la touche Francesco Farioli. Ce coach italien de seulement 34 ans, ex-adjoint de (l’immense) Roberto De Zerbi, a le profil de la belle curiosité de notre championnat.

>> Allez, on se donne rendez-vous à 20h30 pour commenter les compos, avant le coup d’envoi programmé à 20h45 à l’Allianz Riviera. See u !