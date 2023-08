OL - Montpellier : Massacré par un incroyable duo Al-Tamari - Adams, Lyon est déjà au fond du trou… Revivez cette déroute (1-4) avec nous

Actualiser

21h00 : Allez, on file donc sur Toulouse-PSG, la bise à toutes et à tous. Et courage amis lyonnais, on pense à vous.

90e+6 : C’est fini, quel carnage côté lyonnais ! 1-4, Lacazette buteur mais expulsé. Le tableau lyonnais est teeeeeellement sombre après deux journées…

90e+5 : Mousa Al-Tamari est sorti, quel match de maboulos il aura livré celui-ci, on en reparlera !

90e+2 : On vous prévient, on filera rapidement sur le match Toulouse-PSG dans la foulée. Retrouvez-nous donc par ici.



90e : Six minutes de temps additionnel qui seront anecdotiques, sauf si l'OL enchaîne deux nouvelles expulsions.

90e : Buuuuuuuut d’Akor Adams !!!!!! Mais quel avaleur d’espaces de dingo celui-ci ! Contre modèle une nouvelle fois, avec évidemment Al-Tamari au départ, puis un caviar de Léo Leroy.

86e : Pauvre Mohamed El Arouch : il a fait les frais de l’expulsion de Lacazette (et de la frilosité de Lolo White) et n’est finalement pas entré en jeu dans cette fin de rencontre alors qu'il se tenait en tenue sur le bord de la touche il y a quelques minutes.

85e : C’est devenu bien électrique dans tous les duels là vu la tournure du match, vous vous en doutez. Quelle stat d’ailleurs : l’OL va perdre ses deux premiers matchs de Ligue 1 depuis… 57 ans. La D1 existait déjà à l’époque ?

83e : Au tour de Tagliafico de prendre un jaune après une charge gratos sur Christopher Jullien.

80e : Popopopo carton rouge direct pour Lacazette !!!!! Quel pétage de câble avec cette balayette incompréhensible de Lacazette sur Savanier. Grosse grosse frustration de sa part, ça ne lui ressemble tellement pas ce geste.

79e : Amin Sarr bute sur Lecomte. Frappe trop moyenne là !

78e : Pfiouuuuuu, Adams et Al-Taamari mettent encore au supplice la défense de l’OL ! Al-Taamari a trop tergiversé après un énième contre bien mené avec son partenaire, et dans la foulée Adams croise trop sa frappe en bonne position. Mais ce tandem est IN-CRO-YA-BLE !

76e : A noter que la recrue anglaise de l’OL Maitland-Niles (ex-Arsenal) est entrée en jeu pour la première fois cette saison, tout comme Amin Sarr (attention danger… ou pas).

74e : 42.576 spectateurs ce soir au Parc OL, affluence correcte on va dire. Le virage nord essaie de pousser en tout cas pour tenter d'inverser le sort de ce match galère.

72e : C’est comme si le stade gardait bien en tête le sensationnel retournement de situation du précédent OL-MHSC (de 1-4 à 5-4). On sent vraiment de l’espoir depuis le but de Lacazette.

69e : Buuuuuuuut de Lacazette !!!! Enfin une éclaircie pour l’OL après la pause fraîcheur. Le capitaine de l’OL a a priori bien gueulé sur ses partenaires, et là il s’est bien joué de Kouyaté pour réduire l’écart. Alors peut-être ?

66e : Incroyaaaaaaaaable Lecomte, il régale une passe dé pour Al-Taamari !!!!! Immense relance du gardien du MHSC pour mettre sur orbite Al-Taamari. Celui-ci trace Jeffinho et conclut.

65e : Enorme parade de Lecomte sur un coup franc de Cherki ! Youhou, alerte tir cadré lyonnais !

63e : Un ex-Stéphanois pour un autre ex-Stéphanois au MHSC De quoi réveiller le Parc OL ce changement Nordin-Khazri (avec les petits chants de derby qui vont bien derrière).

61e : Cherki tente sa chance, toujours pas de tir cadré pour l’OL… Joli numéro de Jeffinho au départ depuis l’aile droite. Rayan Cherki perce ensuite la défense du MHSC, mais celle-ci s’accroche et l’empêche d’armer dans les meilleures conditions. Ça file hors cadre. D’ailleurs toujours pas de tir cadré pour l’OL à l’heure de jeu donc. Voilà voilà…

56e : Al-Taamariiiiiiiiii !!!!! Grosse balle de 0-3 là ! Une-deux parfait avec Adams (qui fait un sacré taf ce soir encore), et le Jordanien s’en va défier à nouveau Riou en contre. Mais frappe trop molle ce coup-ci, et le gardien lyonnais repousse. Quel alignement désastreux de Diomandé au passage.

56e : Cherki va totalement s'enferrer sur Sacko et Savanier. Quand rien ne va...

52e : Olala, Lacazette n’y est pas (encore) ce soir : il croque une tête toute faite sur un coup franc. Pas de regret, il y avait une faute de signalée, mais ça montre à quel point même le seul gars sûr de cette équipe est moins bien par rapport à la saison passée là.

48e : On imagine à peine la boucherie si Elye Wahi était dans les parages face aux largesses défensives lyonnaises. Un quintuplé en perspective après le quadruplé de mai ?

47e : A l'image de ce contre Adams - Al-Taamari, il y a quand même la place pour qu'il y ait un wagon de sueurs froides dans l'arrière garde lyonnaise sur cette seconde période.

46e : Et ça repart au Parc OL !

20h02 : On se met à la place des supporteurs de l’OL : c’est rude d’avoir Cris en consultant Prime Video ce soir en plus, ça renvoie forcément aux sept titres des années 2000. Y avait-il déjà eu un tel but gag dans une seule de ces sept saisons dorées de rang au fait ?

19h51 : Le tableau est sombre d’une force là côté OL, on voit mal comment ça pourrait tourner dans le bon sens lors de la seconde période vu la dynamique. Le miracle du 5-4 ne va pas se produire chaque saison. Le maintien se joue à combien de points au fait dans un championnat à 18 clubs ? Je dis ça comme ça évidemment.

19h50 : Mi-temps au Parc OL ! Saël Kumbedi intervient sur Prime Video : « Il y a de l’agacement c’est vrai. Il nous manque surtout l’efficacité ». Euuuuuh, sur quelle occase au juste ?

45e+3 : Faute bête de Barcola sur Nordin qui était coincé. Lui aussi passe à côté jusque-là ce soir, après avoir été guère tranchant à Strasbourg.

45e+1 : Gros accrochage entre Lepenant et Sylla. Franchement pas malin Lepenant sur ce coup, quand on sait qu’il a déjà un carton... Le MHSC lui réussit bien : il avait coûté deux buts sur le fameux 5-4 la saison passée avant d’être très vite remplacé en seconde période.

38e : Quel buuuuuuuuuuut d’Al-Taamari !!!!! Incroyable ça ! Au départ, c’est une relance de Lecomte pour Adams. Son duel avec Diomandé (sans véritable faute) permet à Al-Taamari de filer depuis la ligne médiane ou presque. Le Jordanien (ex-Louvain en Belgique), que l’on découvre cet aprem, mystifie Caleta-Car sur un très joli dribble. Puis il s’en va conclure sereinement face à Riou. Et bien, quelle claque pour l’OL !

35e : Mode sinistrose activé depuis le but de Nordin côté OL (même avant quand on y repense), malgré quelques éclairs de Cherki. Aucune verticalité, aucune vitesse, aucune frappe cadrée à notre connaissance, boooooooon.

30e : L’OL s’en sort très bien : au vu du seul ralenti qu’on a pu voir, Adams semblait être exactement sur la même ligne que Kumbedi. Comme souvent dans pareille config, ça penche en faveur de la défense à un demi-centimètre près quoi.

29e : Buuuuuuut d’Adams pour Montpellier !!!!! 0-2 ou hors-jeu sur ce coup franc de Savanier ? Ce sera au VAR de trancher.

27e : On sent l'OL proche du point de rupture sur les contres/transitions du MHSC, comme sur ce service un tantinet long de Nordin vers Al-Taamari.

24e : Gros numéro de Cherki au début, mais une nouvelle fois, Lacazette manque son contrôle peu après dans la surface. Il n’est pour l’instant pas dans un grand jour.

23e : Et pause fraîcheur dans la foulée, vla le KO pour les Lyonnais.

22e : Buuuuuuuuuut de Nordin, boulette d’anthologie de Riou !!!!! Ooooooooh le coup de froid au Parc OL !!!! Nordin profite de la passe totalement manquée de Rémy Riou en une touche vers l'un de ses défenseurs. Il n'était même pas vraiment sous pression, quelle cata pour Lyon ! 0-1 !!!

17e : Aaaaaaaaah Al-Tamaari se manque !!!! Le Jordanien a parfaitement éliminé Kumbedi au départ (erreur du jeune latéral) mais il s’est totalement manqué sur son choix final en tergiversant. Joli retour de Caleta-Car, mais Al-Tamaari aurait vraiment dû tirer plus vite.

15e : Frappe de Savanier contrée par le bras gauche de Diomandé. Mais pas de penalty selon l’arbitre et le VAR. Son bras avait plutôt une position naturelle, on ne peut que valider cette décision.

13e : En mode derby Arnaud Nordin là pour éliminer avec beaucoup de facilité Jeffinho puis Diomandé. Il obtient d’ailleurs le carton jaune du défenseur ivoirien sur ce coup.

12e : Oh oh le frisson est plutôt venu de cette déviation de Barcola vers Lacazette. Le buteur lyonnais n’a pas pu vraiment reprendre devant Lecomte mais ça aurait pu être chaud.

9e : Jeffinhooooooooo do Brasil. Désolé, fausse enflammade, frappe largement à côté. On n’est pas vraiment partis pour un remake du 5-4 du printemps. En même temps c’était surtout devenu dingue en deuxième période ce fameux match.

7e : Les contres du MHSC sont tranchants, avec Al-Taamari surtout. Kumbedi a dû bien s'arracher pour le stopper dans son raid sur l'aile gauche là.

4e : La première frappe (lointaine) est pour Chotard, et c’est tranquillement dans les gants de Riou. On va voir si le gardien lyonnais a digéré la défaite à Strasbourg, où il était clairement impliqué sur le premier but.

3e : Arf, bien dommage ce contrôle raté de Lacazette en pleine surface, sur un centre de Tagliafico. Ça ne lui ressemble pas et ça aurait pu nous donner la première occase du match.

2e : RAS pour le moment, Lyon a gentiment pris le contrôle du ballon.

19h00 : C’est parti au Parc OL !!!!!

18h59 : A noter qu’il y aura évidemment des pauses fraîcheur en première comme en deuxième période pour ce match. On tourne encore à 35 degrés là à Décines.

18h55 : Les joueurs entrent sur la pelouse, ça ne va pas tarder à attaquer messieurs. Au fait, vous être plus Rayan Cherki ou Téji Savanier en chef d’orchestre ? Il y a match, hein ?

18h30 : Cherki replacé dans l'axe ! Et hop, la compo lyonnaise est par là : en l'absence de Corentin Tolisso, (malheureusement) comme trop souvent, Rayan Cherki va pouvoir retrouver son poste préféré, à savoir celui de milieu offensif axial en soutien de Lacazette, dans le 4-2-3-1 de Laurent Blanc. Curieux de revoir Jeffinho titulaire sur l'aile gauche (voire droite en alternance avec Barcola).





18h25 : Salut les gens, on se retrouve comme prévu pour vous faire vivre cet OL-Montpellier qui garantit donc les neuf buts inscrits (ou presque). On vous rappelle qu’il a été décalé de 17 à 19 heures en raison des 57 degrés (or kind of) dans la région lyonnaise ce samedi aprem.