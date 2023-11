Le penalty de Kylian Mbappé, tout au bout d’une rencontre bien stressante pour le Paris Saint-Germain contre Newcastle mardi soir (1-1), n’a pas fini de faire jaser en Angleterre comme ailleurs. La mimine de Livramento n’était peut-être pas « une vraie main », selon son entraîneur Eddie Howe, mais elle a été sanctionnée et le but de « Kyky » permet au PSG de garder son destin entre ses pieds.

Avec 7 points, le champion de France occupe la deuxième place du groupe F, derrière Dortmund (10 points), déjà qualifié, et devant Newcastle et l’AC Milan, respectivement 3e et 4e avec le même nombre d’unités (5).

L’équipe de Luis Enrique disputera donc la dernière journée de la phase de poules, le 13 décembre, chez un Borussia a priori moins affamé que s’il jouait sa survie en C1. Le PSG ne peut plus terminer dernière de la poule, mais peut encore finir troisième (ce qui le « condamnerait » à disputer un 16es de finale de Ligue Europa) dans deux cas :

il s’incline à Dortmund et le match Newcastle – AC Milan ne se termine pas par un nul ;

il fait match nul à Dortmund et Newcastle bat l’AC Milan. Auquel cas, Paris compterait 8 points, comme Newcastle, qui le devancerait toutefois pour avoir obtenu de meilleurs résultats dans les confrontations directes (4-1 pour l’équipe anglaise à Saint-James’Park, 1-1 au Parc des Princes).

Dans toutes les autres situations, Paris sortira des poules, à la deuxième place, sauf s’il bat Dortmund, ce qui lui permettrait de finir en tête du groupe F et de rencontrer le deuxième d’un autre groupe en 8es de finale.