OM – Ajax Amsterdam EN DIRECT : Sous pression, les Marseillais veulent reprendre la première place… Suivez le match avec nous…

: Le premier message hostile de la saison est pour le virage nord et les MTP

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

Et le coup de pression des MTP pic.twitter.com/B7vHTY6lpW

20h57 : Grosse bronca pour Correa à l'annonce des équipes, et des sifflets pour Auba aussi

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

20h46 : L'autre match de ce groupe B entre Brighton et l'AEK vient de se terminer, et les Anglais ont gagné 1-0. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM puisque Brighton reprend la première place et les Marseillais ne seront pas sûrs de terminer premier en cas de victoire ce soir !