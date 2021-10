C’est le résultat le plus WTF de la soirée de Ligue Europa Conference. En déplacement jeudi soir sur la pelouse du FK Bodo Glimt, le leader du championnat norvégien, la Roma s’est fait humilier en concédant une défaite 6-1. Un outrage pour les supporters romains ayant fait le voyage, qui ont refusé de discuter avec les joueurs venus les saluer à la fin du match. Même le capitaine Lorenzo Pellegrini, pourtant très apprécié par les ultras du club de la Louve, s’est vu conspuer par ses fans, ceux-ci ayant même refusé de prendre le maillot qu’il leur tendait.

En conférence de presse d’après-match, José Mourinho, qui a pour la première fois de sa carrière d’entraîneur encaissé six buts en un match, n’a pas été tendre avec ses habituels remplaçants. « Bodo Glimt est l’équipe de troisième chapeau dans notre groupe. J’ai surestimé la qualité des miens parce que je pensais qu’ils pouvaient jouer à un jeu différent. Leur avant-centre semblait conduire une moto et le nôtre un vélo, a-t-il déclaré. J’ai parlé aux joueurs et j’ai été honnête avec eux. Je n’ai jamais caché que nous sommes une équipe avec beaucoup de limites, il y a les 12-13 joueurs [qu’il utilise régulièrement] et les autres. » On souhaite bien du courage au Portugais après ça pour récupérer son groupe.