Au stade Geoffroy-Guichard,

L’ASSE respire encore. A la dérive absolue depuis plus d’un mois, avec des incertitudes à tout va sur l’avenir du coach tout comme sur celui d’un futur repreneur, le club stéphanois s’est offert une sacrée bulle d’air dimanche soir en contrariant les plans du voisin lyonnais (1-1). A écouter Timothée Kolodziejczak, son équipe s’est elle-même surprise à tenir tête à la bande à Lucas Paqueta.

« Sur ce match, on a repris de la confiance, on s’est lâché et on a eu des occases, apprécie le défenseur des Verts. On a essayé de mettre en place un jeu vers l’avant. On a eu beaucoup moins de déchet technique que sur les précédents matchs. Et on n’a pas baissé la tête après avoir pris le but. C’est encourageant de revenir de la sorte dans un derby dans lequel tout le monde nous voyait perdants. » Se procurer 18 tirs (sept cadrés), dont deux tentatives sur les montants d’Anthony Lopes, ne peut être anecdotique face à une formation de la dimension de l’OL.

« On est derniers, on l’assume et on la ferme »

Claude Puel, qui a peut-être obtenu un sursis grâce à cette performance inattendue dans un match aussi médiatique, n’en faisait pas une affaire personnelle : « Je suis content pour les joueurs qu’ils soient récompensés de leur opiniâtreté et de leur investissement exceptionnel. Pendant longtemps, on a cru qu’on ne pourrait pas se débarrasser de la scoumoune, avec la tête de Wahbi Khazri sur le poteau et la frappe de Lucas Gourna-Douath sur la transversale ».

Mais l’ASSE a finalement eu un brin de réussite, entre les trois buts refusés pour hors-jeu côté lyonnais (dont celui de Shaqiri pour quelques millimètres avant la pause), et les décisions signées du VAR pour expulser Anthony Lopes (74e) puis accorder le penalty de l’égalisation pour une main de Jason Denayer contrant une tête de Jean-Philippe Krasso. Malheureux jusque-là (un poteau mais aussi un but refusé pour hors-jeu), Wahbi Khazri a donc fait exploser pour de bon le Chaudron dans le temps additionnel (1-1, 90e+5). Avant de savourer au micro d’Amazon Prime.

C’est presque comme une victoire ce soir. On s’est énormément découvert, on n’a pas hésité à faire du un contre un derrière. C’est que l’équipe veut aller de l’avant. On ne va rien lâcher jusqu’au bout. On sait que ça va sûrement être une saison galère. J’entends des conneries sur le fait que les joueurs se préoccuperaient de la vente du club, c’est faux. Il faut assumer, lorsqu’on n’est pas bons, on n’est pas bons. On ne va pas oublier notre situation, on est derniers, on l’assume, on la ferme et on travaille. »

Seul Claude Puel a reçu une bronca à l’annonce des compositions d’équipes

Avec évidemment une interrogation au terme de cette belle soirée : ce groupe peut-il se transcender dans d’autres circonstances qu’un derby à domicile ? Présentera-t-il vraiment un visage semblable après la trêve internationale, le 17 octobre (15 heures) à Strasbourg ? « Il faudra rééditer ce genre de performance pour sortir de la zone rouge, tranche Timothée Kolodziejczak. Ce soir, il y a eu beaucoup d’engagement, du cœur, de la solidarité, et il faut garder ça. »

Le salut de l’ASSE en Ligue 1 se jouera là, alors que le premier non relégable, Troyes, est à deux points des Verts, et qu’il va falloir songer à enfin remporter un match, pour la 10e journée du championnat en Alsace. La principale satisfaction de la soirée stéphanoise se trouve dans cette osmose retrouvée entre joueurs et supporteurs, avec deux kops totalement survoltés durant toute la rencontre dimanche, même à 0-1 durant près d’une heure. Hormis la bronca reçue par Claude Puel à l’annonce des compositions d’équipes avant le coup d’envoi, il n’y a eu que des encouragements dans le Chaudron durant ce derby.

Les deux kops stéphanois ont mis une énorme ambiance durant l'intégralité du derby dimanche. PHILIPPE DESMAZES - AFP

« Le public souffre avec nous »

« C’est important que les supporteurs voient que leurs joueurs s’investissent, décrypte le coach de l’ASSE. On est dans une situation délicate et on a besoin d’être ensemble. » Les kops ont clairement fait comprendre qu’ils n’étaient pas avec Claude Puel, mais par contre bien aux côtés de cette équipe restée ouverte au dialogue après la débâcle subie la semaine précédente contre l’OGC Nice (0-3). « C'était légitime que le public ne soit pas content, confie "Kolo". Quand tu es l’AS Saint-Etienne, tu ne peux pas être dernier de Ligue 1. Je comprends donc la frustration, l’énervement et la colère des supporteurs. Aujourd’hui, on a fait honneur à ce maillot et ils nous ont donné de la force. »

Plutôt en vue pour sa première titularisation depuis sept mois, Ryad Boudebouz a lui aussi immédiatement eu une pensée pour ce public « qui souffre avec nous ». Le peuple vert n’a clairement pas été gâté depuis longtemps, au vu des deux précédentes saisons (17e et 11e en L1). Lui aussi épatant dans le derby, Zaydou Youssouf y est même allé de sa déclaration d’amour pour la ferveur affichée par les supporteurs dimanche soir : « C’est incroyable, il n’y a pas de mots pour décrire cette sensation, c’est tellement beau ». Aux Verts de faire en sorte que cette love story retrouvée perdure au-delà du derby.