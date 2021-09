Au Parc OL,

Stéphanie Frappart déteste-t-elle et le chambrage qu’elle entraîne en filigrane ? L’arbitre retenue pour le dernier Euro semble en tout cas avoir demandé mercredi des explications à Lucas Paqueta après son spectaculaire geste tenté face à Giulian Biancone, dans les arrêts de jeu d'OL-Troyes (3-1). L'international brésilien a fini par récolter un carton jaune tombé du ciel, soit la même sanction au final que Jimmy Giraudon (28e), auteur d’un terrible tacle sur Lucas Paqueta. « Que voulez-vous que je vous dise ? Moi aussi j’aimerais comprendre sa décision », lâche le virevoltant milieu de terrain.

Actuel co-meilleur buteur de Ligue 1, le joueur de 24 ans est peut-être dans la meilleure période de sa jeune carrière, comme en atteste son but du pied droit contre l’ESTAC (3-1, 87e). « Je travaille beaucoup à l’entraînement, et j’en récolte aujourd’hui les fruits », commente sobrement l’intéressé, qui a vu son rôle évoluer avec le remplacement de Rudi Garcia par Peter Bosz. « Quand je suis arrivé à l’OL, j’ai annoncé que j’allais tout donner pour cette équipe, rappelle-t-il. Avant, j’étais un peu plus reculé sur le terrain et là, j’ai plus d’opportunités offensives. »

Un chant en son honneur a fusé du virage nord contre Troyes

Si bien que ses finitions chirurgicales après des appels tranchants s’enchaînent depuis la reprise (4 buts en 7 matchs de L1, contre 9 en 30 la saison passée), y compris du pied droit comme mercredi. De quoi permettre à cette recrue majeure de 2020 estampillée Juninho (tout comme son complice au milieu Bruno Guimaraes) de se muer peu à peu en nouveau chouchou des virages du Parc OL. Jamais, depuis l’improbable air dédié à Mapou Yanga-Mbiwa au printemps 2016, les Bad Gones n’avaient scandé un chant à un joueur lyonnais dans cette période de désamour, pas même son leader incontournable Memphis Depay. Lucas Paqueta a eu cet honneur durant plusieurs minutes, mercredi soir face à Troyes.

« Je suis surpris de recevoir un tel soutien et une telle chaleur de la part des supporteurs, confie l’attachant homme au 23 capes avec la Seleçao. Même à Flamengo, je n’ai pas vécu ça. Je veux remercier ce public et j’espère lui rendre cet amour. » Que ce danseur patenté ne s’en fasse pas trop, il bluffe à chaque sortie tout le monde, y compris Thierry Henry, par son volume de jeu hors pair pour un numéro 10. « Je suis préparé à tout avant chaque match : marquer des buts comme défendre », résume-t-il. « A la fois un guerrier et Michelangelo », le formulait en janvier pour 20 Minutes Mauricio Barbieri, son ancien coach à Flamengo. Un cocktail détonant qui fait de plus en plus vibrer Lyon.