Paco Alcacer a inscrit un doublé face aux Iles Féroé. — MIGUEL RIOPA / AFP

Impeccable Espagne : grâce à deux doublés de Rodrigo Moreno et Paco Alcacer, la Roja a dominé les îles Féroé (4-0) et enchaîné un sixième succès en six matchs, dimanche en qualifications pour l’Euro 2020. Et elle pourrait s’assurer la phase finale dès le mois prochain.

Les Espagnols ont outrageusement dominé les modestes Féroïens, prenant l’avantage sur un plat du pied de Rodrigo (13e), peut-être hors-jeu sur l’occasion, puis sur une frappe déviée de l’attaquant de Valence (50e). Alcacer, entré en fin de match, a alourdi le score d’une subtile déviation (90e) puis d’une tête décroisée (90e+3). Ce succès maîtrisé permet à l’équipe du nouveau sélectionneur Robert Moreno de continuer son cavalier seul en tête du groupe F avec 18 points, sept de plus que la Suède (2e, 11 pts).

L’Italie aussi y va tout droit

De leur côté les Italiens enchaînent eux aussi une sixième victoire en autant de matchs de qualif'. Victorieuse 2-1 dimanche en Finlande, la Squadra Azzurra poursuit son impeccable parcours en qualifications et est désormais tout près de décrocher son ticket pour l’Euro 2020.

En effet, avec 18 points, les Azzurri ont fait le plein et ils ont un pied et demi à l’Euro, qui était le grand objectif de Roberto Mancini, chargé de la reconstruction après le désastre d’une absence au Mondial 2018.