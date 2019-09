Samuel Umtiti ne jouera pas contre Andorre — FRANCK FIFE / AFP

Samuel Umtiti, souffrant d'un « hématome au pied droit » qui l'a contraint à déclarer forfait samedi contre l'Albanie (4-1), ne disputera pas non plus le match contre Andorre mardi et a déjà quitté Clairefontaine dimanche, a indiqué l'encadrement des Bleus.

Le défenseur central du FC Barcelone est parti du camp de base des Bleus en début d'après-midi, a fait savoir l'encadrement, en accord avec le sélectionneur Didier Deschamps qui l'a remis à disposition du club catalan. Il ne sera pas remplacé pour le match de mardi au Stade de France, comptant pour les qualifications à l'Euro 2020.

C'est un nouveau coup dur pour le champion du monde, pas convoqué initialement pour le rassemblement de septembre mais repêché après le forfait du joueur de Manchester City Aymeric Laporte.

Lenglet titulaire

Umtiti a été touché au pied droit lors de la séance d'entraînement disputée lundi et souffre d'un hématome qui l'a amoindri tout au long de la semaine. Son partenaire de club Clément Lenglet (2 sélections), qui joue au même poste, devrait donc logiquement enchaîner sur une nouvelle titularisation mardi.

Lucas Hernandez, touché aux côtes samedi en fin de match contre les Albanais, a quant à lui donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé, dimanche sur le plateau de Téléfoot.

« J'avais une sacrée douleur aux côtes, mais en parlant avec le coach et le "doc", c'était mieux de sortir. J'avais du mal à respirer et ce matin j'avais toujours un peu mal. Mais ce sera bon pour mard i», a déclaré sur TF1 le défenseur du Bayern Munich.