Les Albanais ont attendu que leur hymne soit joué avant de se rendre sur le terrain — Christophe Ena/AP/SIPA

On connaît la chanson. Mais en fait non. Hier soir, juste avant le lancement de la rencontre entre la France et l’Albanie, le mauvais hymne est venu chatouiller les oreilles des joueurs rouges et noirs. Ces derniers ont ainsi attendu que la bonne chanson soit jouée avant de prendre place sur le terrain. « L’incident diplomatique » aurait pu s’arrêter là, si le speaker du Stade de France n’avait pas présenté ses excuses au public… De l’Arménie. Deux pays qui, on le rappelle, sont tout de même éloignés de près de 3000 kilomètres.

Ces erreurs d'hymnes sont plus fréquentes que l’on pourrait le croire. Entre couplets dédiés à l’Allemagne nazie, musiques de films ou chansons n’ayant strictement rien à voir, il y a de quoi être surpris. On vous laisse profiter, en vidéo, de quelques-uns de ces couacs.