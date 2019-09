Jonathan Ikone a marqué son premier but en sélection nationale lors de son premier match en bleu (France-Albanie), le 7 septembre 2019. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

M6 a remporté le match des audiences. 4.87 millions d’accros au ballon rond ont assisté à la victoire de l’équipe de France de football face à l’Albanie (4-1), retransmise en direct sur la sixième chaîne samedi soir. Soit une part d’audience (pda) de 24,8 %, signifiant qu’une personne sur quatre devant son téléviseur à ce moment-là a suivi cette rencontre comptant pour les qualifications de l’Euro 2020.

« Fort Boyard » au pied du podium

France 3 prend la deuxième place avec ses Meurtres à… (3.16 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour une pda de 16,5 %) et TF1 complète le podium avec Le grand jeu des animateurs (2.32 millions pour 14.5 % de pda). France 2, a dû se contenter de la quatrième place avec le dernier inédit de la 30e saison de Fort Boyard (2 millions de personnes et 11.2 % de pda).