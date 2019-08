Le joueur de Chelsea marqué (déjà) l'un des buts de l'année. — OZAN KOSE / AFP

La saison n’a pas encore commencé et pourtant il va falloir déjà se lever tôt pour inscrire un plus joli but que celui marqué par Pedro, en match amical face au Red Bull Salzbourg. A la suite d’un joli mouvement entre Hudson-Odoï et Ross Barkley, ce dernier adresse un amour de passe en cloche à l’ancien Barcelonais, qui se tortille pour claquer une sorte de talonnade-aile de pigeon aérienne assez incroyable.

Pedro just scored this outrageous goal for Chelsea. Absolutely insane from the Spaniard. 👏pic.twitter.com/dco2OO0XSB — Football HQ (@FootbaII_HQ) July 31, 2019

Au-delà de cette merveille de but, les Blues ont régalé leurs supporters et se sont imposés (5-3) face aux Autrichiens. Depuis l’arrivée de Frank Lampard sur le banc, Chelsea reste sur un bilan en matchs amical de quatre victoires, un nul et une défaite. Les Blues débuteront leur championnat sur la pelouse de Manchester United, le 11 août prochain.