Ça n’aura pas mis longtemps à se concrétiser. Frank Lampard a été nommé entraîneur de Chelsea, dont il a été l’un des plus grands joueurs, en remplacement de Maurizio Sarri parti à la Juventus de Turin, a annoncé jeudi le club anglais.

L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui âgé de 40 ans, a signé un contrat de trois ans avec son ancien club pour lequel il a joué 13 saisons et dont il est le meilleur buteur avec 211 réalisations en 648 matchs.

