He's back: La légende de Chelsea Franck Lampard revient à Stamford Bridge en Coupe de la Ligue

Frank Lampard, qui célèbre ici un triplé inscrit contre Stoke en janvier 2013, a décidé de quitter Chelsea. — ANDREW YATES / AFP

Frank Lampard effectue un retour « spécial » à Stamford Bridge, mercredi, en Coupe de la Ligue, avec la casquette d'entraîneur de Derby pour affronter Chelsea, où il a passé treize saisons en tant que joueur.

« Derby, c'est ma maison maintenant (...) mais je ne peux pas oublier 13 années de ma carrière. C'était vraiment un moment spécial dans ma vie, j'ai eu la chance de faire partie d'une période forte dans la vie du club donc ce sera vraiment une nuit spéciale pour moi de revenir et de retrouver cette atmosphère », a confié Lampard, considéré comme l'un des meilleurs joueurs des Blues, où il a évolué entre 2001 et 2014, remportant notamment trois Premier League (2005, 2006, 2010) et une Ligue des champions (2012).

« Je suis devenu plus émotif en vieillissant, je pense. Ces choses-là vous rattrapent parce que vous vous rendez compte que Chelsea, c'était important », a-t-il ajouté.

Lampard, 40 ans, a quitté Chelsea en 2014 avant de prendre sa retraite en 2016, après deux piges à Manchester City et New York City. Depuis 2018, il s'est installé sur le banc de Derby County, pensionnaire de Championship (D2 anglaise).

«C'est un tirage spécial pour moi, de pouvoir revenir ici, pour voir les gens dans les coulisses et plus de 40.000 amis dans le stade.»