Ismaïla Sarr après son chef-d'oeuvre contre Jablonec, le 20 septembre 2018, pour la première journée de la phase de groupes de Ligue Europa. — Jean-François Monier / AFP

Un une-deux avec Benjamin André à l’entrée de la surface, suivi d’une volée du droit surpuissante venue se loger dans la lucarne du gardien tchèque. Ce but d’Ismaïla Sarr contre Jablonec, le 20 septembre dernier, pour l’entrée en lice du Stade Rennais en phase de groupes de la Ligue Europa, avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Ce jeudi, le bijou de l’ailier sénégalais des Rouge et Noir a été élu plus beau but de la saison en Ligue Europa par l’UEFA.

[#UEL🏆] OFFICIEL !



La frappe d'Ismaïla Sarr🇸🇳 contre Jablonec est élue plus beau but de l'année en Europa League ! ☄



via @UEFAcom_fr pic.twitter.com/HVtXwqtFZZ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 30, 2019

Réunis à Bakou (Azerbaïdjan), à l’occasion de la finale de la C3 remportée par Chelsea devant Arsenal, les observateurs techniques de l’UEFA ont désigné un top 10 des plus beaux buts de la compétition. Ismaïla Sarr devance notamment l’ailier de Chelsea Pedro pour son joli slalom face au Slavia Prague, et l’attaquant français de l’Apollon Limassol David Faupala, auteur d’un magnifique ciseau contre la Lazio Rome.

Pour le Stade Rennais, auteur d’un parcours européen historique, cette récompense individuelle vient apporter une jolie touche finale à une saison décidément marquée d’une pierre blanche.