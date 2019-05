Chelsea-Arsenal EN DIRECT: Giroud envoie pour le moment l'OL en Ligue des champions ... Suivez la finale de la Ligue Europa avec nous

Roland-Garros, c’est bien, le football c’est pas mal non plus. On lâche la balle jaune pour le ballon ce soir à Bakou (enfin nous on est à Paris mais on fait semblant) pour cette finale de Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal. Le match le plus important de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Non, non, c’est pas une connerie. Si les Blues gagnent, l’OL sera directement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Si Arsenal gagne ; faudra passer par la case troisième éliminatoire de la LDC et risquer de se frotter à d’excellentes équipes européennes pour pouvoir valider son billet. Mais d’un autre côté, soutenir Chelsea, c’est être contre Lacazette. Sacré dilemme pour les Lyonnais.

>> Début du live à 20h40