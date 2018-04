ASSE-PSG: Démobilisés et hors du coup, les Parisiens s'en sortent sur un but contre son camp de Debuchy (1-1)

Rabiot et les Parisiens ont énormément souffert ce vendredi contre l'ASSE. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

En plein rêve depuis son arrivée dans le Forez cet hiver, Mathieu Debuchy est devenu le héros malheureux de cet ASSE-PSG. A l’origine du but stéphanois de Rémy Cabella (1-0, 17e) avec un superbe centre, l’ancien latéral droit des Gunners a offert dans les arrêts de jeu au leader parisien un nul (1-1, 90e+2) qu'il ne méritait vraiment pas, avec un but contre son camp assez terrible.

Le PSG était tellement hors du coup, n’est-ce pas Kimpembe ? A ceux qui doutaient de voir un PSG démobilisé, six jours après son énorme finale de Coupe de la Ligue, la réponse parisienne a été un modèle du genre. Les partenaires de Marquinhos ont certes confisqué le ballon durant le premier quart d’heure, mais sans en faire quoi que ce soit. Puis carrément rideau à partir de l’ouverture du score de Rémy Cabella (1-0, 17e), sur laquelle Thomas Meunier s’est retrouvé abandonné sur un centre de Debuchy, avec dans sa zone Monnet-Paquet, Bamba, décisif sur le coup et donc Cabella. Presnel Kimpembe a parfaitement illustré ce non-match d’un PSG dont l’inévitable sacre est au moins repoussé à la réception de Monaco le 15 avril.

Donc Kimpembe il fait péno+rouge une semaine après que les parisiens l'aient reclamé à la place d'Umtiti ?



Mon dieu le karma quelle beauté — Sergi Darder 🇪🇸🇦🇷🇧🇷 (@Centro_camp) April 6, 2018

Le néo-international s’est montré à la fois lent et naïf sur un penalty obtenu par Romain Hamouma, mais repoussé par Alphonse Areola face à Rémy Cabella (31e). Averti sur le coup et très nerveux ce vendredi, Presnel Kimpembe a été expulsé dans la foulée pour une semelle complètement hors sujet, près de la ligne médiane, sur Romain Hamouma (41e). Autant vous dire qu’à dix, les Parisiens n’ont pas vraiment été plus inspirés…

La soirée presque parfaite des Verts. OK, l’ASSE restait sur une dynamique de folie (5 victoires et 4 nuls depuis fin janvier) pour une équipe programmer à jouer le maintien à Noël. Mais de là à mettre à mal comme jamais un PSG seulement défait par Strasbourg et l’OL en L1 cette saison… D’un axe Subotic-Perrin impeccable à un Romain Hamouma très remuant en faux numéro 9, les Verts ont livré le match parfait dans leur improbable quête de Ligue Europa… jusqu’à ce fameux own goal de Mathieu Debuchy.

ASSE-PSG: Depuis quand les Verts n'ont-ils pas été aussi irrésistibles que dans cette version Gasset 2018? https://t.co/AVIpF5DZFy via @20minutesSport pic.twitter.com/kYcIJS5Ewk — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 6, 2018

De l’audace, à l’image des dribbles d’un Jonathan Bamba retrouvé, une machine à la récupération avec Yann M’Vila, et évidemment un Chaudron incandescent ont guidé ce « presque exploit », même face à un PSG diminué (Neymar, Verratti, Alves et Draxler out) et peu concerné. Habitués à voir Stéphane Ruffier multiplier les exploits, les supporters stéphanois ont dû se pincer en constatant que leur gardien n’a eu que deux arrêts à effectuer ce vendredi, et dans le dernier quart d’heure, face à Mbappé (77e) et surtout Cavani (90e).

Mbappé pas en pointe, le raté immonde de Cavani. Si Stéphane Ruffier a si peu été mis en danger, c’est aussi dû aux tentatives totalement manquées des Parisiens (8 tirs contre 16 à l’ASSE). Des frappes dans les kops de Lo Celso et Di Maria à une tête quelconque de Kurzawa, on n’a vraiment pas vu l’équipe aux 95 buts inscrits en championnat ce vendredi. Placé en pointe à la place d’Edinson Cavani, Kylian Mbappé a sa part de responsabilités dans cette bouillie offensive parsienne. S’il a régalé avec quelques crochets face à Debuchy, ses numéros de dribbles ont tous été effectués loin de la surface, lancé pleine balle depuis l’aile gauche. Pendant ce temps, l’axe n’était le plus souvent occupé que par le fantôme de Javier Pastore.

Cavani a été destabilisé par le "pschh pschhh" de Cabella derrière lui — UltimoDiez (@Ultimo_Diez) April 6, 2018

Entré en jeu dans la dernière demi-heure (67e), Edinson Cavani a vécu une soirée encore plus compliquée. Il s’est donc heurté à un Ruffier impeccable, juste avant l’égalisation du malheureux Debuchy. Mais surtout, le meilleur buteur du championnat a probablement signé son manqué le plus ahurissant de la saison. Cette fois décalé sur un plateau par Di Maria (remember Camp Nou), l’Uruguayen a trouvé le moyen de rater le but vide, (très) vaguement gêné par un retour de Rémy Cabella derrière lui. Dans pareil désert, seul un coup du sort pouvait sauver le PSG.