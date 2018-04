«Un an de placard, ça se fête», Ben Arfa plie le game de l’autodérision et fête sa mise à l'écart du PSG

Hatem Ben Arfa donne rendez-vous en juillet. — Capture d'écran

C’est officiel, Hatem Ben Arfa navigue bien au-dessus du commun des mortels. Blacklisté par Unai Emery et les dirigeants du PSG cette saison, l’ancien Niçois passe le temps comme il peut du côté de Paris avant de s’envoler vers d’autres cieux lors du prochain mercato. Et visiblement, il a bien digéré sa situation de paria, comme le prouve cette photo tout en second degré, postée sur son compte Instagram et dont on a beaucoup de mal à se remettre. « Joyeux anniversaire à moi, un an de placard ça se fête ». Quel génie.

On a beau chercher, on ne voit pas qui pourrait faire plus WTF cette saison. Chapeau Hatem.