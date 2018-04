Quand Ben Arfa balance à Emery qu'il ne dépassera jamais les 8ès en Ligue des champions

Emery et Ben Arfa — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Hatem Ben Arfa ne sera plus parisien la saison prochaine. L’histoire entre l’ancien Niçois et le PSG va donc prendre fin cet été. Il faut dire que HBA n’a plus joué sous le maillot parisien depuis presque un an, et la victoire en Coupe de France​ contre Avranches (4-0), le 5 avril 2017. L’ancien de l’OL et l’OM semble s’être tiré plusieurs balles dans le pied au cours de ses deux années parisiennes.

PSG : Hatem Ben Arfa, les secrets d'un an de placard https://t.co/bvKBrKPO6I — France Football (@francefootball) April 2, 2018

Dans un article de France Football qui tease une enquête qui doit paraître, ce mardi 3 avril, on peut lire que l’origine du divorce entre le club parisien et le joueur remonte bien à avril 2017 quand « l’international français a fait une blague de potache au Cheikh Tamim al-Thani, l’émir du Qatar, en se plaignant de ne jamais pouvoir joindre son président, Nasser al-Khelaïfi », écrit le magazine. « Lequel, présent, n’a jamais digéré cette humiliation et s’est juré, depuis, que HBA ne porterait plus jamais le maillot du club. Pari tenu. »

Jamais en quarts de C1, même avec la meilleure équipe du monde

Dire qu’Hatem Ben Arfa n’a pas mis toutes les chances de son côté serait un euphémisme. Il s’est ainsi mis son entraîneur à dos en s’amusant « à l’imiter devant des coéquipiers tordus de rire ». Il a également eu des mots très durs à son égard. On apprend ainsi dans France Football​ qu’au printemps 2017, « juste après la cruelle remontada, […] Ben Arfa balance à son coach qu’il ne dépassera jamais les huitièmes de finale de la Ligue des champions, même avec la meilleure équipe du monde. »

On n’y connaît pas grand-chose en psychologie sportive, mais pas sûr que ce soit le meilleur moyen de retrouver une place dans un 11 de départ. Mais il faut bien reconnaître à Hatem que sur Emery, il n’a pour le moment pas entièrement tort.