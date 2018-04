PSG-Monaco: Sans Neymar, Kylian Mbappé redevient lui-même (et c'est un régal)

Kylian Mbappé a remporté la première Coupe de la Ligue de sa carrière. — Franck Fife / AFP

Kilyan Mbappé a peut-être réalisé son meilleur match sous le maillot du PSG cette saison.

L’international français a provoqué un penalty et donné deux passes décisives.

Depuis la blessure du Brésilien, ses statistiques sont impressionnantes.

« Je reviens, je reviens », Kylian Mbappé n’est pas le genre de joueur à faire des promesses en l’air. Pourtant, il faut bien le dire, il nous a mis un beau plan carotte après son match. L’homme de cette finale de Coupe de la Ligue remportée par le PSG face à Monaco (3-0) ne reviendra jamais nous dire quelques mots sur le 8e trophée de son club dans cette compétition et surtout sur sa prestation XXL avec un penalty provoqué et deux passes décisives.

En l’absence de Neymar, l’international français a décidé de prendre les clés du camion à Paris. Et ça se voit ! Ce samedi, il a été à l’origine des trois buts parisiens (un doublé de Cavani et un but de Di Maria) grâce trois coups d’éclats :

Une première accélération fulgurante sur 15 mètres pour effacer quatre défenseurs (Moutinho, Jemerson, Fabinho et Glik) et obtenir un penalty justifié

Une deuxième nouvelle accélération sur 20 mètres depuis son propre camp et surtout une passe en profondeur lumineuse pour Di Maria

Une troisième accélération dans l’axe avant de décaler Cavani pour le troisième but du PSG

Ce qui est dingue dans la passe de Mbappé, vu du stade, c'est que personne n'avait vu cette angle là possible alors que d'habitude, des tribunes, on voit avant les joueurs #PSGASM — Frédéric Laharie (@FredLah) March 31, 2018

Une motivation supplémentaire face à Monaco

Comme il soulignait justement son ancien entraîneur à l'ASM, Leonardo Jardim, « il y a eu un grand Kylian (Mbappé) de l’autre côté. Il a déséquilibré un peu le match. » Un peu ? Non, beaucoup. Face à lui, l’Italien Raggi a vécu un véritable enfer pendant 90 minutes. Il faut dire que le petit prodige était particulièrement motivé à en croire ses coéquipiers, Presnel Kimpembe et Kevin Trapp :

On connaît les qualités de Kylian, on sait que ça lui tenait à coeur de faire un grand match contre son ancien club, ça a été chose faite. On est tous fier pour lui

Il a été encore plus motivé ce soir (samedi), il a beaucoup couru, il s’est battu pour l’équipe

Quand il joue simple, il est inarrêtable

Si personne n’ose le dire, il semblerait que l’absence de Neymar ne soit pas anodine au retour en grande forme du jeune attaquant du PSG. En effet, le double buteur avec la France face à la Russie quelques jours plus tôt marche sur l’eau depuis la blessure du Brésilien. Il ne cherche plus à copier son idole et ses dribbles parfois superficiels. Kylian Mbappé fait du Kylian Mbappé. Technique, rapide et surtout spontané !

Quand @KMbappe joue collectif à l’instinct en une ou deux il est phénoménal suis scotchée — camille⚽️🎾🔴🔵 (@BernieCamille) March 31, 2018

Et quand il joue comme ça peu de défenseurs peuvent l’arrêter. Selon Unaï Emery, le gamin en a encore sous la pédale :

Kylian (Mbappé) a le talent. Il a cherché constamment à faire mal à l’adversaire. Il est dans un processus. L’an dernier, il n’avait pas fait un bon match (en finale de la Coupe de la Ligue alors qu’il jouait avec Monaco). Avec l’expérience, il va progresser

En tout cas, il y en a un qui s’est frotté les mains en tribune en voyant sa prestation, c’est Didier Deschamps. A quelques semaines de la Coupe du monde en Russie, les performances de haut niveau de son attaquant ne peuvent être qu’une bonne nouvelle pour le sélectionneur de l’équipe de France.