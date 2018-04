PSG-Monaco: «Je crois que la vidéo va tuer le foot», Flacao a un avis très clair sur la VAR

C’était le sujet d’après match en zone mixte. Après les traditionnelles réactions sur l’issue de la rencontre et le résultat de cette finale de Coupe de la Ligue (victoire 3 à 0 du PSG face à Monaco), les joueurs ont eu le droit à une salve de questions sur l’utilisation de la vidéo pendant ce match. Clément Turpin, l’arbitre français, a eu deux fois recours au VAR.

VIDEO. Coupe de la Ligue: La VAR accorde un penalty au PSG...Et refuse un but à Monaco pour un hors-jeu très limite https://t.co/orUza5rJ9T pic.twitter.com/eMijn0TajA

>> A lire aussi : PSG-Monaco: Emmené par un Mbappé en feu, Paris ajoute une énième Coupe de la Ligue à sa belle collection (3-0)

Tout d’abord, sur le penalty finalement accordé à Paris au bout de seulement cinq minutes de jeu. Et puis surtout un peu avant la mi-temps pour annuler le but de la réduction du score de Falcao. Le Colombien semblait bien hors-jeu de quelques centimètres. Une décision dure à avaler pour l’attaquant de l’ASM qui a un avis très tranché sur l’utilisation de la vidéo :

Je crois qu’elle va tuer le football, non ? On a perdu dix minutes sur ces deux situations et surtout, ce n’est pas clair car même après les images, il reste un doute. Ce n’est pas facile pour l’arbitre. J’espère que la vidéo ne va pas continuer dans le football