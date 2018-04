Neymar félicite le PSG et Dani Alves, joueur le plus titré de l'histoire du football

Sacré Dani — Thibault Camus/AP/SIPA

Question du jour : qui de la ligne 13 aux heures de pointe ou de l’armoire à trophées de Dani Alves est plus remplie ? On ne s’aventurera pas dans ce débat mais libre à vous de vous y essayer. Depuis samedi soir, le Brésilien est le footballeur le plus titré de l’histoire, avec 37 trophées à son actif. C’est un de plus que son pote et compatriote Maxwell (36), jeune retraité.

Excellent contre Monaco, l’ancien du Barça et de la Juve a été félicité par celui qui le considère comme un grand frère, à savoir Neymar, qui en a profité pour féliciter le PSG d’avoir gagné la 87e coupe de la Ligue de son histoire.

« Félicitations à tous, je suis très heureux pour vous !!!! ALLEZ PARIS​ », a écrit l’attaquant sur son compte Instagram. « Ces félicitations te sont plus particulièrement adressées, mon frère, quel honneur de faire partie de ton histoire… J’espère qu’il y en aura d’autres, y compris celui de juillet », ajoute-t-il à l’attention de Dani Alves en accompagnant son message d’un photo-montage du défenseur entouré de tous ses trophées et en référence à la Coupe du monde.

Ney oublie sans doute qu’il reste la Coupe de France et le championnat à aller chercher. Ou alors il s’en fout un peu. Possible.