VIDEO. PSG: Des affrontements entre supporters de Boulogne et d'Auteuil ont eu lieu à Bordeaux

FOOTBALL Les faits se sont déroulés autour de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco…

Des affrontements ont eu lieu à Bordeaux — Youtube

C’est une bagarre d’un autre temps qui se répète inlassablement : les supporters parisiens de Boulogne et Auteuil, deux anciens kops historiques du PSG, se sont affrontés samedi à Bordeaux où se déroulait une heure plus tard, la finale de la Coupe de la Ligue. À deux stations de tramway du Matmut Atlantique, pour être précis.

Des anciens membres ou proches du Kop of Boulogne (KOB), au nombre de 200, s’en sont ainsi pris à des supporters du virage Auteuil, lesquels répliquent par les poings mais aussi des jets de fumigènes, obligeant leurs agresseurs à battre en retraite. Le KOB avait lancé un appel à une démonstration de force en marge de PSG-Monaco (« Nous voulons une démonstration de force. Montrer et à rappeler à certains qui nous avons été, et qui nous restons : En un mot, les meilleurs. ») Les sympathisants d’Auteuil ont très vite pris connaissance du message, s’organisant par la suite pour en découdre avec leurs rivaux, selon une information du Parisien​.

L’affrontement aurait fait une quinzaine de blessés à Bordeaux.